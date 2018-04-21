高榮醫療團隊 澎湖義診5天

2018年04月21日 04:11 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

關懷離島偏鄉醫療，高雄榮民總醫院與東南水泥集團合作跨海澎湖義診服務，20日起一連5天巡迴下鄉走透透，45人醫療團隊歷年來大陣仗，鄉親好感激。

東南水泥集團創辦人陳江章土生土長澎湖人，創辦事業有成積極回饋鄉里，尤其與高雄榮總合作義診已長達19年，深獲好評。

今年義診活動擴大辦理，財團法人陳江章文教基金會董事長陳敏斷夫婦及高雄榮總院長劉俊鵬親自領軍所屬台南分院及屏東分院醫療團隊45人跨海澎湖，這是歷年來最大陣仗，澎湖縣榮民服務處全程協助安排。

巡迴義診活動於20日起至24日為期5天，提供10個專科服務，包括：腸胃科、一般外科、心臟內科、耳鼻喉科、高齡醫學科、眼科、復健科、皮膚科、牙科及營養諮詢等，現場並安排腹部、乳房超音波及心電圖檢查。

20日首場義診選在澎湖最大集合住宅眷村龍行新城，榮民、榮眷及鄰近民眾大排長龍候診，肯定醫療團隊的辛勞與專業，也感謝基金會回饋鄉梓的用心。

巡迴義診時間及地點：21日上午9時30分至11時30分，白沙鄉吉貝活動中心；22日上午9時30分至11時30分，西嶼鄉池東活動中心；23日上午10時至12時，七美鄉中和活動中心；24日上午9時11時，湖西鄉公所。

(中國時報)