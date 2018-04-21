都計通盤檢討 12區一起來

2018年04月21日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

北市府因應人口變化及交通需求，有別以往都市計畫推動以單一行政區為單位，副市長林欽榮昨日宣布，北市全國首創12個行政區同時進行都市計畫通盤檢討，全面檢視土地使用、公共建設、都市更新等情況，以打造各行政區亮點為目標，希望2年內完成相關法定程序。

都市計畫法規定，各縣市政府每2至5年須通盤檢討都市計畫，北市府過去由都發局負責，每次通盤檢討以一個行政區為主，但大同、中山、松山、信義、大同、中正等6區超過63年未曾辦理都市計畫通盤檢討，市府歷經一年半資料收集及傾聽地方意見，昨宣布同步啟動12區都市計畫通盤檢討。

林欽榮指出，這次通盤檢討有別以往，整合捷運局、工務局、都發局等局處，同時進行公共設施及都市更新檢討、公畫都更地區畫定、捷運環狀線規畫興建，包括把學校用地解編重新規畫、增加公宅設施用地等用途，有助於帶動城市發展。

市府昨公布各區都更主軸，除了士林、內湖、南港已經完成通盤檢討地案外，其餘分別為中山興藝廊都會新意象、大同產業共融風華再現、大安綠藝文教區新創圈、中正首都門戶文化再生、文山新綠意貓空遊藝圈、北投區慢活心幸福溫泉配社福、信義商務圈觀光再升級、松山區健康宅親水觀光帶、西區核心宜居萬華，其中，萬華區已進入公開展覽階段，進度最快。

都發局長林洲民表示，配合12區都更計畫全面啟動，即日起9天內舉辦7場說明會，說明以大眾運輸導向推動都更方向，同時了解地方需求，作為未來調整依據。

(中國時報)