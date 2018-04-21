節電武林大會 新北目標省3％

新北市進擊節電計畫，祭出節電18招，宣誓今年要3度連任節電冠軍。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

夏季用電高峰即將到來，新北市府經發局20日舉辦「節電18招，全民來過招」節電武林大會，巧妙套用金庸武俠小說人物與門派招式，宣達18項節電措施，涵蓋住宅、教育、機關、產業與城鄉發展等5大範圍，讓民眾朗朗上口又好記，市長朱立倫表示，今夏節電目標3％，誓言再奪下新北第3座全國節電競賽冠軍。

這場「節電武林大會」找來5位小朋友扮起金庸武俠小說裡少林寺小葉問、武當派小無忌、古墓派小龍女、逍遙派小段譽及華山派小狐沖，將節電措拖巧妙套入各門派絕世武功，幽默有趣的橋段，枯燥乏味節電宣導內容瞬間變有趣，令人耳目一新。

朱立倫說，市府推動節電運動，整合城鄉局、環保局等9個局處，打造18項「進擊智慧節電」計畫，號召400萬新北市民及17萬商家參與，採取因地制宜節電措施，包括補助5樓以下舊公寓換裝LED梯間照明、獎勵民眾汰換節能家電、推廣建物屋頂降綠化降溫、建置市府節能管理中心等，希能達成全年節電1％以上、夏季用電節能2到3％的目標，蟬聯第3次節電競賽冠軍。

經發局長張峯源說，市府大手筆幫助企業節電，已準備2億元補助經費，只要合法立案、營業場所在新北的公司，若有照明、無風管空氣調節機、室內地下停車場汰舊換新、建置能源管理系統需求者，均可申請補助最高50％費用。

(中國時報)

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