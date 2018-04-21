彰縣府擬增設綠能發展處

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中國時報
／彰化報導

彰化縣政府推動再生能源，統計去年太陽光電同意備案核准案件696件，裝置容量232MW，為全國核准最高的縣市，彰化縣政府研擬《彰化縣再生能源管理與發展自治條例》，引導彰化縣再生能源有具體的空間布局，並將增設成立綠能發展處作為專責單位。

縣府建設處表示，推動再生能源，哪些地方能架設太陽能光電板，中央也尚未訂出先後的順序，一般以地層下陷、汙染農地示範執行，卻衍生不少生態上的爭議。彰化縣府率先研擬自治條例，作為推動彰化再生能源發展的方向依據，衡酌地區發展條件、優勢，畫定再生能源優先取用及發展特定區域，確保資源妥善規畫運用。

至於條例中，針對違建的條文掀起議論後，經審慎檢討，聚焦在合法建築物屋頂有既存違建之「修繕」，不包含所有違建，且排除《建築法》第9條所稱「修建」，主要是建築結構過半修理或變更者，經專業建築師簽證確認無涉建築行為且不影響公共安全前提下，為維護公共安全及都市景觀所做的行為。

縣府說，前年、去年再生能源成長幅度分別高達67.2％與76.1％，各鄉鎮市推動現況，商轉設置容量前4名分別為芳苑鄉55.8MW、鹿港鎮30.8MW、二林鎮25.5MW及大城鄉16.8MW。

設置案件量前4名為芳苑鄉291件、埤頭鄉132件、二林鎮149件、鹿港鎮139件。以設置類型分析，農牧房舍商轉85.6MW最高，其次為工業廠房58.8MW、公有建物34.6MW及民宅屋頂5.2MW。

(中國時報)

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