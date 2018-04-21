黃嘉寬表態以無黨參選議員

前民進黨籍縣議員黃嘉寬20日宣布不參與黨內提名登記，將以無黨身分參選議員，就算被開除黨籍也在所不惜。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導

民進黨嘉義縣黨部基層選舉提名登記20日截止，縣議員共21人完成登記，鄉鎮市長有18人，議員第1選區和第6選區人數超額，最快下周協調，恰巧黨籍前議員黃嘉寬宣布將以無黨身分投入議員選舉，面對老戰友此時表態無黨參選，縣黨部已有黨紀處分心理準備，主委林沐惠雖表示尊重，也說既然不遵循黨內提名機制，就不該再用言語傷害民進黨，這是支持者不樂見的。

民進黨鄉鎮市長、縣議員提名登記昨落幕，鄉鎮長部分，泛藍執政的東石鄉、大埔鄉和阿里山鄉無人登記，將規畫採徵召或與無黨籍人士合作方向來布局，溪口鄉長多達3人登記，分別為代理鄉長孫維聰、現任議員詹金繪和退休老師王梅蜂，競爭最激烈，另梅山鄉有現任公所祕書林俊謀、梅山農會總幹事黃世裕登記，兩人的競爭被解讀與縣長初選分裂有關。

規畫不提名的議員第3選區，卻有多人完成報備登記，林沐惠表示，報備是讓縣黨部有所掌握，不會提報到中央，加上該選區已開放自由競爭，接下來黨部也不會特別針對第3選區有意願的人選進行協商。至於議員席次過半提名，第1和第6選區皆超額，黨部將在下周資格審查後啟動協調，並規畫3周內完成鄉鎮長和議員提名人選作業。

上屆以些微差距落敗的黃嘉寬宣布投入議員第2選區選舉，指黨內初選裂痕已擴大，懷疑就算他去登記，協調也難有公平，為不傷同志間和氣，更不想成為派系打壓異己的工具，他不向黨部登記，決定參選到底，就算被開除黨籍也在所不惜，對此，林沐惠呼籲黃不要用言語傷害黨，也會找機會和他「好好聊聊」，盼他以大局為重。

(中國時報)

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