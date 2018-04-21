雙流夜間3精靈 萌樣吸睛

雙流國家森林遊樂區的白鼻心、麝香貓、穿山甲，為夜行性動物，白天開園時看不到。圖為枝頭上的白鼻心。（雙流遊樂區提供）

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中國時報
／屏東報導
麝香貓
穿山甲

雙流國家森林遊樂區因充沛水氣造就特殊生態環境，園內同時兼具熱帶、亞熱帶雨林，和暖溫帶森林等，非常罕見，也孕育了豐富生態，吸引許多遊客。不過有些動物為夜行性，白天開園時看不到，園區因此捕捉一些夜行性動物照片，放在臉書上和大家分享。

雙流森林遊樂區屬於日間型的遊樂區，夜間未開放，所以夜晚園區休園時就變成夜行性的動物的舞台。其中麝香貓、穿山甲、白鼻心號稱「夜間三精靈」，光照片超萌的模樣就能讓人的心都融化。

園區表示，台灣麝香貓和外國會製造「麝香咖啡」的不同，這個季節園區內十分常見，比其他分布地區更容易觀察到，拍攝當時不到300公尺距離內，就看到3隻，長長的尾巴，漂亮的毛色紋路，是雙流夜間最美麗的動物。

麝香貓和貓是不同類生物，屬雜食性，在分類上更接近白鼻心。白鼻心身手矯健，常會爬上樹吃果實，模樣十分可愛。穿山甲專吃螞蟻，擅長挖洞，遇到危險就縮成一球，近來園區內也發現不少穿山甲洞穴。

園區表示，雖然遊客日間不易看到這3種動物，但園區內生物資源豐富，遊客還是可以看到魚蝦、昆蟲、鳥類、爬蟲類、猴子等多樣生物。園區今年也規畫一系列生態觀察體驗活動，歡迎親子一起來上一堂在森林課，相關活動可上雙流臉書粉絲專業。

(中國時報)

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