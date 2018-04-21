非「千面人」 飲料戳洞店員所為

2018年04月21日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭礁溪鄉19日傳出疑似「千面人」事件，一度引起各界緊張，經警方緊急追查，鎖定這家超商內1名20歲的許姓店員涉有重嫌，經約談後，店員初步坦承涉案，供稱單純只是因為「一時無聊」所為，並無其他不法意圖，但警方仍依公共危險及毀損等罪嫌移送宜蘭地檢署進一步偵辦。

有民眾19日在網路爆料說，在礁溪鄉某知名連鎖超商所購買鋁箔包飲料在吸管孔處竟有針孔，導致內裝飲料溢出，擔心是「千面人」事件再現。

消息傳出後，宜蘭地檢署與警方、縣府衛生局立即成立聯合稽查小組，對全縣57家超商所有鋁箔包飲料進行清查，並將發生問題超商內同一批進貨的同款飲料全部下架查扣，發現共有16罐飲料有針孔，全數送往刑事警察局、衛福部食品藥物管理署檢驗，所幸初步檢驗結果，這16罐有針孔的飲料並沒有急性毒物反應，但仍將進一步檢驗是否摻有其他有害人體物質。

警方依照「只有同一箱飲料有問題」，以及部分有針孔的飲料還放在超商的倉庫內，研判可能是自己人所為，經過濾後鎖定年僅20歲的許姓店員可能涉案，約談之後許姓店員初步坦承是因為「一時無聊」才會將這箱飲料的吸管孔刺破，但並無其他不法意圖；礁溪警分局在完成警訊後，依公共危險及毀損等罪嫌將許某移送宜蘭地檢署進一步偵辦。

(中國時報)