19家盒餐業者 獲健康認證

2018年04月21日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

近年來國人飲食型態改變，外食人口比率增加，傳統盒餐熱量偏高，長期飲食攝取不均衡容易導致肥胖，因此，新竹縣衛生局積極輔導店家，共有19家盒餐業者通過「健康盒餐認證」，每份熱量都不超過800大卡，五彩繽紛的盒餐令人食指大動。

現代人吃飯配手機，而且很多人對健康的食物，與沒味道、難吃畫上等號。縣府衛生局為扭轉民眾的刻板印象，20日邀請19家通過衛生局「健康盒餐認證」的業者，展示10份低熱量、均衡飲食、全穀類主食、減油、採用在地食材的健康盒餐，提供給三餐老是在外吃的外食族參考。

國健署去年調查，新竹縣18歲以上民眾天天有吃足3份蔬菜、2份水果的比例只有20％，除了認證便當需要符合多蔬菜的原則之外，衛生局長殷東成提出幾項健康選購建議：包括餐盒總熱量低於800大卡、選擇未精緻全穀類米飯、豆魚蛋肉類總量每餐不超過3份、3種以上蔬菜且總量達1.5份、選擇少油烹調或是無油炸食物及減少醬汁與加工食品等、少鹽少醃漬食品、不喝含糖飲料，最好選擇水果。

其中豆魚蛋肉類的份數以合併3指頭大小為1份，蔬菜總量的份數以拳頭大小為1份。衛生局另外強調選擇全穀飯的重要性，殷東成表示，全穀飯營養價值高於白米，以糙米為例，膳食纖維是白米的6倍、鈣質是白米的2倍、鐵質是白米的3倍、鎂是白米的5倍。美國癌症研究所研究發現，每多攝取1碗全糙米飯，可降低17％大腸癌風險。

為鼓勵民眾落實健康採購行為並提升身心健康，用3蔬2果的概念訂定5、6月每星期二為「果然健康日」、星期三為「蔬活身心日」。另外在5月1日、2日及6月5日、6日，呼應果然健康日及蔬活身心日，在認證店家購買健康盒餐就送牙刷，數量有限送完為止。

(中國時報)