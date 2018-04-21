腦麻小勇士 打排球奮戰不懈

港坪國小曾偉哲（左二）和隊友同心協力打球，嘉義市排委會主委陳幸枝（左）讚許。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

腦麻腳麻意志力不麻，樂觀向上，照樣叱吒球場。嘉義市港坪國小6年級學童曾偉哲，熱愛打排球，參加校隊代表出賽嘉義市市長盃排球錦標賽，20日上場打球，雖然身材瘦小、雙腳不便，但他與球友同心協力，奮戰不懈。

港坪國小6年4班學生曾偉哲，自幼因腦麻導致雙腿行動不方便，個兒也特別瘦小，約130餘公分、24公斤，但他笑口常開，樂觀進取，經常在球場邊看排球社團跑步、打球，教練廖昭銘有次詢問他要不要打球，他喜出望外，秒答「要」，如願加入球隊。

偉哲有好人緣，與同學互動良好，同學跟他開玩笑，他也笑笑，家長支持他培養興趣，會接送他上下學、練球，同學及隊友都會陪他練習跑步、打球，他跑步雖然慢，但堅持跑完，在家對牆壁自主練球，球隊該做的功課，一樣也沒少。

嘉義市體育運動總會排球委員會主委陳幸枝說，舉辦市長盃賽21年來首次有行動不便的學生參賽，曾偉哲在今年市運動會表現不俗，鼓勵他跟校隊報名市長盃排球賽，他與球隊同心協力，力戰勁旅，可圈可點。

教練陳韋杏說，偉哲的精神及表現令人感動，有一次球賽，因怕他受傷，欲調整他打球的位置，但他堅定地說「教練，我可以」，深深打動她，更讓她相信他的堅毅性格，值得嘉許，她從偉哲身上及球隊學到很多。

嘉義市市長盃排球錦標賽17至22日在港坪風雨球場舉行，共有國小、國中、高中職及社會組81隊參賽，歡迎民眾觀賽。

(中國時報)

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