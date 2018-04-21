基隆德安產業道路 拖10個月仍未修復

2018年04月21日 04:11 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

基隆德安產業道路自從去年62水災造成道路崩塌中斷，至今仍未修復，引發地方民怨；基隆市府工務處表示，上個月已經將工程發包出去，會在4月中開工，預計今年底可以完工。

去年6月2日北台灣降下豪雨，新北、基隆多處因此淹水成災，其中德安產業道路道路坍塌，斷裂長度達40公尺，災後至今整整10個月仍未修復，由於德安產業道路為連通情人湖風景區和大武崙的要道，也讓不少民眾抱怨連連。

議長宋瑋莉表示，她去年12月和多位議員前往德安產業道路現勘，也多次在議會提出質詢，然而德安產業道路至今尚未搶通，她對於市府行政效率之怠慢直說「感到不可思議！」

宋瑋莉表示，德安產業道路接通中山區與安樂區，更是民眾前往大武崙砲台的交通幹道，如今道路中斷，居民被迫繞道基金一路，極度不便，市府相關單位應加快腳步，讓德安產業道路恢復原貌，還給民眾便利的交通。

德安里長謝銘傳表示，過去不少民眾經由德安產業道路上山運動，也經由此前往長庚醫院，使用需求高，現在道路尚未修復，民眾上下班改走基金一路多耗時10到15分鐘，地方企盼市府能加快腳步修復道路。

工務處表示，德安產業道路修復工程於今年3月完成招標發包，投入工程經費2600萬元，廠商將於本月23日正式開工搶修，工期225天，預計在年底前完工。

(中國時報)