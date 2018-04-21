中和區中高齡徵才 媒合率約4成

新北市就業服務處與新北市榮民服務處20日在中和區公所舉辦「中高齡、照顧服務業及部分工時聯合徵才活動」，吸引許多求職民眾來找工作。（王揚傑翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市就業服務處與新北市榮民服務處20日在中和區公所舉辦「中高齡、照顧服務業及部分工時聯合徵才活動」，現場統計參加者共296人次，徵才廠商總計收到264份履歷，擬錄用119人次，初估媒合率達40％；另160個中高齡求職者投遞履歷，擬錄用61人次，初估媒合率約38％。

此次徵才活動由22家廠商提供450個工作機會，其中就服處特別邀請永和耕莘醫院、健順養護中心、新北仁康醫院、中華民國紅十字會等照服機構參與徵才，提供140個照服職缺。

另為了提供適合中高齡求職者的職缺，家樂福、妙管家、大潤發、永和愛買等廠商也提供了234個部分工時職缺，以符合中高齡者需要彈性工時的職缺。

參加徵才的王女士說，自己退休10年，現在因為小孩子已經獨立，所以再出來找工作，以前會想要找全職的工作，現在年紀較大也可以接受兼職的工作機會，很高興獲得廠商的錄用。

就業服務處處長林澤州表示，為鼓勵失業勞工擔任照顧服務員，就服處提供「照顧服務員就業獎勵」申請，失業連續30日以上或符合非自願離職等情形的失業勞工，向就服處辦理求職登記，經推介受雇後，符合資格者依就業期間長短，每月可領取5000元至7000元的就業獎勵津貼，最長發給18個月，最高可領10萬8000元。

相關資訊可查詢新北市人力網或電洽新店就業服務站（02）89111750分機303。

(中國時報)

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