逆子餓死老母 檢方驚駭驗屍剩皮包骨

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中國時報
／桃園報導

7旬王姓老嫗10年前罹患重度失智症跟憂鬱症，長期臥床且無法自主進食，同住的46歲張姓次子負責照料，不但未帶她就醫、洗澡，去年底更將老母親棄置在雜亂堆滿垃圾、散發惡臭的房內整整6天不聞問，導致瘦成皮包骨的老母親活活餓死，桃檢依遺棄尊親屬致死罪嫌起訴張男。

檢警調查，王姓老嫗10年前罹患失智症跟憂鬱症，領有輕度智能障礙手冊，張姓長子照顧3年後轉由次子照料，病情逐漸加重，近年更是長期臥床、大小便失禁、需要把食物放到她手中才有可能進食。沒想到去年12月29日晚間，張姓次子只把2塊蛋糕、豆漿和奶茶各1杯放進母親房內，就把門關上，長達6天不聞不問，直到今年1月4日早上再度進房，老母親已倒臥地上、死亡多時。

張男同住的妻子坦言，交往時就知道張母根本無法起身自救，去年3月2人結婚後，都不曾幫母親洗澡、打掃房間，自己在工廠當女工，是家中主要經濟來源，回家後夜已深，還得照顧襁褓中的嬰孩，根本無力照料。

張男兄長證稱，2015年起每月給弟弟6000元扶養費，前年弟弟說要把母親送安養院，提高到每月1萬元，沒想到再見到母親竟已成冰冷遺體。

檢警相驗發現老嫗瘦成皮包骨，四肢瘦得像竹竿，承辦檢察官對老嫗手臂比橡皮筋還細小震撼不已，且寒冷冬天卻僅著單薄上衣、手腳都外露，死前出現低溫症，居住環境更是骯髒惡臭，解剖發現死因是長時間營養不良導致多重器官衰竭，內臟都已因死亡多時而腐敗。

王姓老嫗每月領有國民年金和身障補助約5000元，加上張兄每月的1萬元，足夠支撐基本生活照料，張男卻讓母親活活餓死，桃檢依遺棄尊親屬致死罪嫌起訴張男。

(中國時報)

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