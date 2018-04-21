社論—七成青年願為台灣而戰？

2018年04月21日 04:10 中國時報 主筆室

大陸大張旗鼓在福州附近舉行實彈演習，接著空軍連續3天「繞島巡航」，「武嚇說」再度響起。台灣民主基金會執行長徐斯儉日前引用政大選研中心一項民調數據，指「高達7成台灣青年願為台灣而戰」的說法，又一次受到媒體廣泛引述。徐斯儉有一定的學術地位，政大選研中心民調也享有崇高的專業聲望，不過這項結論不但背離民眾普遍的感受，也與其他相似調查結果完全不同，誰是誰非值得探究。

對比同一時期同一調查執行機構的類似民調，就可以發現疑點。由美國杜克大學委託政大選研中心所做的「台灣國家安全調查」也問到類似問題，結果卻與徐斯儉的說法完全相反。當問及台獨會引發大陸武統時，高達5成以上民眾包括青年在內，承認會因而表達反對台獨；問及兩岸發生戰爭時，更有高達6成以上全年齡層選擇逆來順受或者投降逃跑，其中，選擇投降逃跑的39歲以下青年人比例最高，達到3成以上，遠高於40歲以上群體，表示願意反抗的，只有1成左右。

這兩項調查都由政大選研中心執行，應可排除容易造成民調數據差異的機構效應現象。進一步探究可以發現「魔鬼藏在細節中」，徐斯儉所披露的調查結果，證實了民調常見的「誘導現象」。若問卷只是原則性詢問受訪者的價值選擇，如「是否願為台灣而戰」，面對政治正確的壓力，鮮少人會做出否定的回答，一旦詢問稍微趨近現實的問題，都會導向完全不同的結果。

事實上，即便1成民眾願意反抗，恐怕也不夠真實。很多台灣民眾潛意識中，深信一旦台海爆發戰事，美國會出手相救，也正是以此為前提，才有反抗的動力。我國防政策也以「先獨立作戰、等待美軍馳援」為戰略規畫原則，但事實恐怕並非如此。2017年華府曾經舉辦一項有關美台政策未來的研討會，會上有學者援引美國民調數據顯示，只有18%美國人支持美國出兵助台，這與台灣高達8成民眾認為美國會出兵助台相差甚遠。

可以看出，這項民調達成渲染美軍助台、台灣民眾反抗意志高昂的宣傳效果，其實是利用民調技巧製造民意，對內說服台灣民眾相信反抗會有外力支援，對外則想讓美國相信，台灣反抗意志高張，值得美軍救援。

判斷民調數據是否可信，除了考慮機構效應、深究問卷設計外，還需要「旁徵博引」，才能正確掌握社會脈動。杜克大學的調查還有另外一項結果特別值得關注，就是問及兩岸經貿問題時，高達6成民眾支持進一步加強，其中29歲以下青年的比重更是達到7成。另外，也有接近7成的台灣民眾認為，兩岸關係不好，台灣經濟也將受到衝擊。

台灣民眾的真實意願已經表達得十分清晰，那就是台灣人並不希望看到戰爭，更不願意被綁上台獨戰車，為了避免戰爭，絕大多數台灣人會因此反對台獨。另一方面，台灣人民更希望看到兩岸經貿交流的加強，並希望透過兩岸交流來實現台灣經濟的發展。這些都是蔡政府未能實現的目標，甚至也與整個綠營兩岸議題取向完全相反。在這種情況下，蔡政府的兩岸政策支持度屢屢跌破5成，也就順理成章。

大陸的惠台31條恰好打中台灣民眾，特別是台灣青年的心理，雙方無疑正走在相向而行的路上。因此，我們也建議大陸，應該相信台灣人民的智慧，不應被台獨浮雲遮住雙眼，所謂以武拒統，一直都是政客製造出來的煙霧彈，不應因為這些虛假數字就貿然採取對應措施。

須知兩岸和平、互利互惠，從來都是台灣民眾的真實想法，大陸對此應該有更為確定的認知，並積極採取措施，擴大惠台政策的範圍，加強惠台政策的縱深，讓更多的台灣民眾加入到兩岸和平發展的歷史大潮之中。所謂民心如流水，宜疏不宜堵，大陸應該在清楚了解台灣民情趨勢的基礎上，順勢而為，共創兩岸和平的美好明天。

(中國時報)