民進黨的雙重標準

友善列印
中國時報
主筆室

民進黨新北市長參選人蘇貞昌日前表示，打算邀請即將就任總統府祕書長的陳菊擔任競選總部主任委員，引起外界一陣錯愕，認為總統府祕書長是公職，擔任政黨選舉職務非常不宜，更何況是擔任地方首長的競選主委。

面對外界質疑此舉是否違反「行政中立」，行政院發言人徐國勇要大家「把法律看清楚」，強調：「《行政中立法》只針對文官」，而陳菊是特任官；陳菊則說，政務官助選是天經地義，只要不是在上班時間、不用到行政資源就好。蔡總統也說，在現行制度下，「也有一定的彈性，讓陳菊能有一些政治角色的扮演」。

民進黨如此理所當然的態度，令人想起2011年時任總統府副祕書長的羅智強。當時他奉令調整職務，加入馬英九競選總部。羅當下即辭去總統府職務，擔任馬競選辦公室「台灣加油讚」的副執行長，卻遭到民進黨立法院黨團重炮抨擊他是「領總統府的薪水，卻做輔選的事」，民進黨並向檢方告發他涉嫌貪瀆；為此，羅智強接受檢方近1年的調查，最後確認合法，全案簽結。

如果羅智強曾受民進黨如此嚴格的檢驗，那麼職位比羅智強更高、影響力更大的陳菊，是不是也該比照？

民進黨執政近2年來，不斷秀下限、挑戰行政分際、甚至公然違背法令，為民主法治、公平正義做了最壞的示範。陳菊若真的擔任蘇貞昌新北市長競選總部主委，那只能說，民進黨大概真的自認票太多了，所以我行我素、不在乎輿論。就如蘇貞昌大弟子吳秉叡的名言：「不爽可以不投民進黨！」那年底就讓民進黨看看大家有多不爽吧！

(中國時報)

社論—七成青年願為台灣而戰？ 川普形象好與壞 重要嗎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。