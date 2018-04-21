莫放任賴清德碰觸反台獨底線

2018年04月21日 04:10 中國時報 李正修

繼南海艦隊操練及泉州外海的實彈火炮射擊後，大陸解放軍19日多架軍機通過日本宮古海峽、進入台灣東部的防空識別區。大陸陸海空軍接連在台灣附近進行演練，且利用蔡總統出訪史瓦濟蘭的時機軍演，意圖明顯，就是希望以最少成本創造最好的政治效果與壓力，主要目的是打擊民進黨的台獨氣焰。同時，大陸也接連針對台灣進行心理戰及輿論戰，近日更推出宣傳片，刻意以閩南語提到1996年台海危機，分明就是要提醒台灣人民，法理台獨的危險性及嚴重後果。

我方國防部表示持續嚴密監控共軍動向，陸委會則批評陸方「企圖挑起兩岸及區域緊張」，美國國務院則只例行重申其「反對台海任一方片面改變現狀，呼籲兩岸進行建設性對話」的立場。

熟悉台海事務、曾任美國在台協會處長的包道格就表示，「這是北京對華盛頓和台北發出的強硬信號。」他想提醒的是，川普政府不該輕易挑戰大陸的「一中」底線，而蔡政府也應約束獨派、尤其是賴清德的言行。

兩岸你來我往的叫陣，已不容蔡政府再漠視後續發展的後果，畢竟這是自蔡英文上任以來，兩岸最直接且最可能引發對彼此意圖誤判的關鍵時刻。

然而，蔡政府近日的表現似乎與人民的期待背道而馳，除了空洞的政治口號外，對提升兩岸互信或化解彼此歧見都沒有任何作為，遑論對促進區域安全有任何幫助。從蔡政府主政後，台灣連馬英九政府好不容易爭取到的WHA觀察員身分都丟了，就可了解蔡政府哪有能力獲得外力奧援。

更令人擔憂的是，由於兩岸缺乏直接的官方溝通管道，光是藉由空中喊話無法真正化解彼此的猜忌，蔡政府務必盡快找到能涵蓋中華民國憲法對兩岸的定位，且足以取信於北京當局的兩岸新說帖，方能有效降低兩岸衝突。

就像大陸涉台專業人士所言，大陸不會輕言動武，但「任何演習都是針對特定作戰對象的演習」。陸方深知，對台軍事威嚇必然帶來反效果，然若放任賴清德碰觸反台獨底線，勢必為兩岸關係帶來無窮無盡的麻煩，故此時出手總比讓情勢惡化到無法收拾來得好。

蔡總統在出訪史國前曾說，「只有走出去，才有更大的空間！」平心而論，以台灣的國際處境來看，元首出國訪問確實能打破國際孤立、強化國人自信，亦能讓國際社會看到中華民國的存在。然而，蔡總統避而不談的問題是：台灣該如何突破外交困境？

事實證明，沒有穩定的兩岸互信，台灣就不可能有多大的國際空間，這是國際政治的殘酷現實。可預見，若蔡政府持續玩弄法理台獨的戰爭邊緣遊戲，大陸勢必被迫增加對台的軍事壓力及強度，到頭來反而是台灣受害。蔡總統應懸崖勒馬，回歸憲法的兩岸定位，重新建立兩岸官方溝通機制，才能有效避禍。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)