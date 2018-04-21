吳茂昆能做件功德無量的事

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中國時報
劉源俊

教育部長吳茂昆在上任前一天發表〈貢獻所長〉一文，其中寫著：「身為教育工作者，得天下英才而育之，是我的理想。我也極其願意提供任何我在學術領域之專業諮詢……。這也是我願意接任教育部長的初衷。」這段話牽涉到根本的教育理念，也牽涉到教育部長的基本任務，為了實事求是，我在此提出值得商榷之處。

孔子的「有教無類」與「因材施教」，和孟子的「得天下英才而教育之」常被引用，然而「有教無類」與「得天下英才而教育之」看起來顯然有理念上的衝突，但其實這是被斷章取義了，《孟子》〈盡心篇〉提出三項樂事，原句是「得天下英才而教育之，三樂也」。

台大校長或可說「得天下英才而教育之」，而引以為樂事。但教育部長就不可以說出這樣「不得體」的話，因為他所面對的莘莘學子是多元的，有賢有愚，聞道有先後，術業各有專攻。筆者常說：「得天下英才而教育之，莫如教育而得天下之英才」，這才是教育的真諦。

再者，教育部長是國家教育行政的首長，主要任務並非教育本身，而是訂定教育制度與教育決策；換言之，並非「教育工作者」就能做好教長的工作，就此方面，「學術領域之專業諮詢」是派不上用場的，必須靠對法理、制度方面的體認與集思廣益的處事態度。

筆者一向認為，不該請一位優秀的科學家或院士來擔任教長或從事教育改革，過去的經驗也證明了這點，理由有兩重：第一、優秀的科學家或院士的職志應是學術研究或技術發展，要他們負擔行政，是浪費，甚至會糟蹋人才。第二，他們不免總從英才的角度著眼教育，不容易體會一般人對教育的需要。

我們的教育體制存在一項根本的問題，就是將高等教育與中、小學教育「混於一爐而冶之」。於是，請熟悉中、小學教育的人來擔任教長，很難期望他認識高等教育，不免弄得高教人仰馬翻；反過來，請熟悉高等教育的人來當教長，則又難期望他能勝任中、小學的業務決策，例如主持中、小學課程的「課審大會」。

所以，吳部長如果能做到下面這一件事，就功德無量了！什麼事呢？就是致力大修《行政院組織法》與《教育部組織法》，或者將教育部的高等教育部分切出去而與科技部合併，如大部分歐洲國家的作法；或將高等教育司改為高等教育委員會，以免除教育部加諸大學的種種桎梏。

（作者為東吳大學名譽教授）

(中國時報)

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