2018年04月21日 04:10 中國時報 黃丙喜

臉書用戶個資外洩事件全球矚目，日前臉書執行長祖克柏在美國國會的聽證會上超出預期的表現，固然止住了股價下墜，但還未渡過危機的深水區。臉書忽視企業倫理的病因值得我們借鏡。

雖然祖克柏在聽證會中過關，但臉書的硬仗才要開打，理由之一是歐洲聯盟要求臉書針對個資外洩，在兩周內要回覆5大問題，包括：不太重視用戶隱私、急著對開發者開放，以及過分追求目標式廣告。它也突顯了臉書不符合職業倫理的期待。

臉書的硬仗才開始的理由之二是來自於企業倫理的爭議。通訊界重量級人物，例如蘋果創辦人渥茲尼克和執行長庫克都對個資能否成為企業賺錢工具提出強烈質疑。全球產官學界也有同樣的疑惑，等著祖克柏給個至少「不滿意但可以接受」的說法。

臉書的危機走進深水區後最難處理的是企業倫理，這也是未來許多台灣大型企業將面臨的嚴肅課題。企業倫理的四大要素是公平、正義、人權和利益，但正如臉書長久過分迷戀利益極大化的追逐，而逐漸忘記了其他人權、公平和正義的維繫而不自知。現在蔡政府力行各種轉型正義，也同樣忘了正義只是倫理的一環，為正義而正義，為利益而利益都不是和諧社會的正道。

主流價值及透明治理是當今企業家必修的功課，祖克柏此時應以默克藥廠的藥價爭議事件為師，不只承諾要配合政府立法，還要主動提撥公益基金，邀集跨國產官學界研擬妥善對策，才能在此次危機中扭轉乾坤。（作者為國家公益發展協進會理事長）

(中國時報)