11年盜25億日幣 來台豪奢洗錢

2018年04月21日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

日本三協精密株式會社總務課長中澤祥基，從2003年起開始掏空、盜領公司25億日圓、約台幣7億元，並在2014年盜領最後一筆5.5億後，與台籍呂姓妻子潛逃來台。刑事局接獲日方協緝請求，將中澤及呂女姊妹逮捕到案，查扣3棟豪宅、大批名表、名牌包、珠寶等贓證物，初估達1.3億台幣，20日訊後中澤及妻子遭收押禁見。

連環計 掏空、盜領、離婚

警方表示，此案宛如當年理律法律事務所專員劉偉杰捲走31億元的翻版，不過，中澤五鬼搬運長達11年，盜領金額又相當龐大，公司竟毫無察覺，不排除有其他共犯，日警將擴大偵辦。

狂置產 豪宅、名表、珠寶

被害的三協株式會社從事電子零組件、機械手臂製造等，該公司代表17日來台報案，指45歲中澤從1999年起任總務部課長兼任會計，因部長空缺，由中澤掌管所有資金，並保管印章支票。公司在日本報案後，扣押其在日的財務，法院拍賣取回1.8億多日圓。

中澤52歲呂姓妻子原在東京經營卡拉OK店，2人姊弟戀結婚。2014年1月，中澤以公司名義開出4張共5.5億日圓的支票，分別給鐘表行及妻子後，隨即遞辭呈並與妻子離婚，2人卻一起搭機至高雄，研判應是利用高單價的名表洗錢，並以離婚製造斷點。

警方調查，呂女與妹妹在台都無工作，卻接連在高雄買了3棟市值近5000萬元的豪宅，及2筆3000多萬元的土地，呂女更經常出入5星級飯店，每月刷卡消費20多萬元，並頻繁到澳門，懷疑她幫忙洗錢。而中澤則相當低調，只偶爾外出遛狗。

躲4年 出境前逮夫妻收押

中澤日前察覺遭警方盯上，16日企圖出境到香港，但因逾期居留，移民署要求他必須先繳納罰款才能領回護照出境，警方19日趁他到北市服務站繳錢時拘提到案。中澤坦承盜領公款，日本國稅局清查該公司至少損失25億日圓。

警方同步到其豪宅搜索，查扣14支百達翡麗、伯爵等名表、20多個名牌包及珠寶首飾等，呂姓姊妹坦承在網路直播賣名牌包變現，也知道中澤的錢「來路不明」。

警方訊後，將中澤等3嫌依洗錢防制法送辦，高雄地檢署複訊後將夫妻收押，另1女則獲法院無保請回。

(中國時報)