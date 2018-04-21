昇華娛樂老董遭約談

知名影視製作人俞惟中，檢調20日約談他到案說明，複訊到深夜獲檢方請回。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導

以「甘味人生」、「天下女人心」等鄉土劇在娛樂圈頗具知名度的製作人俞惟中，其經營的上櫃公司「昇華娛樂傳播」爆發假帳掏空案，台北地檢署20日指揮調查局對昇華董事長俞惟中、總經理謝侑利的住處及公司7處地點搜索，並將俞、謝2人及1名證人約談到案，俞複訊後請回，強調他坦蕩蕩，但謝20萬交保。

眷村長大、官校畢業的俞惟中，在娛樂圈算是傳奇人物，曾當過汽車業務員，開過電動玩具店，經營房地產，因緣際會跨足影視界闖出名號，公司旗下目前有知名藝人丁國琳，據知合約下個月將約滿，公司內還簽了5名新人準備到大陸拍網劇，昨傳出弊案，20多位員工感到驚訝和議論紛紛。

據傳是昇華娛樂股東之一的黃少祺，透過經紀人表示「目前已進入司法階段，不方便多回應」。

昇華娛樂2016年3月9日正式上櫃，檢調發現俞惟中等人於2013年間，以公司關係人設立的公司進行虛偽交易，企圖美化帳面達到上櫃目的，金額高達7000萬元，這筆款項沒有進入公司，懷疑俞等人涉嫌掏空公司。

依櫃買中心規定，輔導上櫃公司須興櫃股票市場交易滿6個月，本國企業須實收資本額5000萬台幣以上，才符合基本門檻。據了解，昇華娛樂2013年登記興櫃，但當時資本額未達門檻，為求登入興櫃，股票能夠上櫃，昇華娛樂於是與公司關係人設立的2家公司進行假交易，使用2家公司發票灌水增加營業額，金額達7000萬元。

據了解，檢調發現與昇華假交易的公司，疑專為假交易而虛設的公司，由於開具發票異常，國稅局曾就這2家公司進行查稅，但這2家公司旋即向主管機關申請廢止公司。

檢調發現，用以美化帳面灌水的7000餘萬元，卻沒進入公司，懷疑俞惟中及總經理謝侑利涉嫌藉此掏空公司資產，因此依背信、違反稅捐稽徵法、公司法等方向偵辦。

(中國時報)

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