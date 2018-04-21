首創銅像公投 留國父遷蔣公

2018年04月21日 04:10 中國時報 曹明正 、 李侑珊 ／綜合報導 ／綜合報導

中山大學連續4天舉辦全國校園首次銅像網路公投，昨揭曉結果，圖書館前的孫中山坐像，以逾6成同意票留在原地，一旁蔣中正立像則搬至校內其他地方。校方預計今年8月1日前另尋地點搬移，此次投票率逾4成5，創下中山校園投票率新高紀錄。

副校長陳陽益表示，可投票數1萬862人、實際投票4947人、投票率45.54％。同意孫中山像留在原地3113票、得票率62.93％；同意蔣中正像留在原地2311票、得票率46.72％，未過5成門檻，但僅1767票認為應搬至校外，由於也未過半，決定搬到校內其他地點。

「中山大學的招牌留住了。」陳陽益說，因本屆校務會議代表任期至8月1日止，會在任期屆滿前找到適當位置，搬移蔣中正銅像。學務長楊靜利指出，過去舉辦學生會長選舉、宿舍改造方案等，投票率最高僅3成2，這次「銅像搬不搬」是校內第1次公投，原擔心投票率很低，因此花了很多心思宣傳與投票設計。

她說，學生在網路上「筆戰」，有人從校園空間規畫、有人從校園歷史情感切入，畢竟銅像自建校以來就已存在；也有人從政治層面或哲學觀點，討論大學校園適不適合有政治人物銅像。

學生會長袁禾青說，投票只是民主的一部分，這段期間校內或社群都有許多意見表達、討論、互相理解，這樣形成的公共決策才是真正民主，無論公投結果，都讓中山的校園民主更向前邁進一步。

物理系大四學生錢玟澤表示，從結果來看，身為「中山大學」師生，多數人相當認同孫中山銅像留在校內，而蔣中正銅像可能情感連結較少，但校內還有蔣公行館，若銅像能搬到行館，相信也能做好文物保存。

至於政大今年1月舉行校務會議，遷移校內兩座蔣公銅像，其中位於圖書館的蔣公銅像確定移走，但校方表示，近幾次校務會議皆未論及該銅像的去留議題，因此遷移方式、時間、地點尚待討論，目前沒有結果。

(中國時報)