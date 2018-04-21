尊重歷史 用投票代替潑漆

2018年04月21日 04:10 中國時報 曹明正

中山大學以公投方式決定校內孫中山及蔣中正銅像去留，投票結果，孫中山不動、蔣中正銅像雖搬走仍留校內作為文物，相較近來社會上因政治意識型態不同，動輒對歷史人物銅像潑漆、斷頭的激進舉措，中山大學落實理性民主的真諦，樹立大學校園自主典範。

近年來光是潑漆已不能滿足特定人士的意識型態，用更粗暴的斬首、斷頭，包括烏山頭的八田與一、陽明山蔣中正銅像，這些舉止加深不同意見者的對立與仇恨。

蔣中正的功過，透過各類史料與每個人成長經歷，或許有不同解讀，但身為中華民國國民，即使再不喜歡蔣，也不該以充滿仇恨的手段行為，對曾是總統的蔣中正銅像恣意破壞，這不僅是對人的基本尊重，更顯示國民的水準與素質。

以德國為例，走在統一後的柏林街頭，隨處都能看到猶太紀念館、猶太人受害紀念磚、大戰紀念碑，到處都是對戰爭和集中營的追悼，而德國柏林博物館更在二戰後65年的2010年，打破禁忌展出希特勒與納粹文物展，慕尼黑甚至曾計畫興建納粹博物館，這些都是為讓後人正視、了解自己的歷史，而不是一味讚揚或是一味否定。

「尊重過去，才能迎向未來。」中山大學對創校者以民主投票方式決定銅像去留，其他學校是否也能比照辦理，值得關注，畢竟尊重歷史、從歷史中學習，進而讓人與人之間相互尊重，找到和平共存與努力之道，才是高等學府應有的民主和學術價值。

(中國時報)