56歲張學友 唱跳照劈一字馬

張學友暌違1年多唱回台北，吸引7.8萬名歌迷到場朝聖。

友善列印
中國時報
報導
張學友在舞台上充滿活力，絲毫看不出快要57歲。
張學友（左二）率領舞群，原汁原味將有如百老匯大秀的演唱會呈現給歌迷。

「歌神」張學友20日起在台北小巨蛋舉辦「學友‧經典世界巡迴演唱會2018台北站」，返場台北2周共6場吸引7.8萬人朝聖，票房吸金逾2.5億，他昨自誇：「我快57歲了，還能這樣跳不簡單。」並問現場歌迷是否有看過他表演一字馬，話一說完當場劈腿，全場驚呼連連，張學友隨後笑說：「50歲的時候能做的事情，我現在還能做。」怕歌迷擔心，他也趕緊保證：「我會保重的，我上台前有做了很多事，請大家放心。」

暌違1年多回到台灣，張學友笑說時間過太快，感覺很像2個月前才發生的事，也向粉絲喊話：「除了看我演唱會還會看別人演唱會，讓我們這個行業更豐富一點，光靠我是不行的。」

百老匯等級表演

他也誇歌迷搖螢光棒的節奏很整齊，直說：「是152場裡面最齊的！」

張學友此趟巡演已走遍世界各地，19日才抵台的他對演出駕輕就熟，開場他頭戴禮帽、身穿黑色西裝，帥氣率領24位舞者，現身在由升降平台堆疊出的蛋糕狀舞台高唱〈我與你〉，彷彿演出一齣浪漫圓舞曲，他優雅穿梭在舞台與舞者之間，再度將百老匯般的表演原汁原味呈現。

隨後氣氛轉換成輕快森巴風格，他換上黑色亮面服裝，嗨唱〈非常夏日〉，隨著他和森巴女郎的熱情共舞，現場氣氛炒熱到最高點。

視覺效果大進化

接著他又換上鍍面藍黑色大衣，乘坐在紙船上，悠悠獻唱抒情歌曲〈慢慢〉、〈離人〉。

今年每位觀眾都有一組互動式螢光棒，燈光隨歌曲情境變化，把視覺效果從四面台擴大延伸到觀眾席，讓每一位觀眾都成為舞台的一部分，結合炫目的雷射燈光，令人看得目不暇給。除了視覺效果擴張，這次他也多唱了經典歌曲〈想和你去吹吹風〉，演唱會尾聲他除了獻唱多首經典國、粵語組曲，並以全新設計的LED視覺呈現，再度帶給歌迷一場美好的音樂饗宴。

(中國時報)

張學友好聲音釣出通緝犯

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。