56歲張學友 唱跳照劈一字馬

2018年04月21日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

張學友在舞台上充滿活力，絲毫看不出快要57歲。

張學友（左二）率領舞群，原汁原味將有如百老匯大秀的演唱會呈現給歌迷。

「歌神」張學友20日起在台北小巨蛋舉辦「學友‧經典世界巡迴演唱會2018台北站」，返場台北2周共6場吸引7.8萬人朝聖，票房吸金逾2.5億，他昨自誇：「我快57歲了，還能這樣跳不簡單。」並問現場歌迷是否有看過他表演一字馬，話一說完當場劈腿，全場驚呼連連，張學友隨後笑說：「50歲的時候能做的事情，我現在還能做。」怕歌迷擔心，他也趕緊保證：「我會保重的，我上台前有做了很多事，請大家放心。」

暌違1年多回到台灣，張學友笑說時間過太快，感覺很像2個月前才發生的事，也向粉絲喊話：「除了看我演唱會還會看別人演唱會，讓我們這個行業更豐富一點，光靠我是不行的。」

百老匯等級表演

他也誇歌迷搖螢光棒的節奏很整齊，直說：「是152場裡面最齊的！」

張學友此趟巡演已走遍世界各地，19日才抵台的他對演出駕輕就熟，開場他頭戴禮帽、身穿黑色西裝，帥氣率領24位舞者，現身在由升降平台堆疊出的蛋糕狀舞台高唱〈我與你〉，彷彿演出一齣浪漫圓舞曲，他優雅穿梭在舞台與舞者之間，再度將百老匯般的表演原汁原味呈現。

隨後氣氛轉換成輕快森巴風格，他換上黑色亮面服裝，嗨唱〈非常夏日〉，隨著他和森巴女郎的熱情共舞，現場氣氛炒熱到最高點。

視覺效果大進化

接著他又換上鍍面藍黑色大衣，乘坐在紙船上，悠悠獻唱抒情歌曲〈慢慢〉、〈離人〉。

今年每位觀眾都有一組互動式螢光棒，燈光隨歌曲情境變化，把視覺效果從四面台擴大延伸到觀眾席，讓每一位觀眾都成為舞台的一部分，結合炫目的雷射燈光，令人看得目不暇給。除了視覺效果擴張，這次他也多唱了經典歌曲〈想和你去吹吹風〉，演唱會尾聲他除了獻唱多首經典國、粵語組曲，並以全新設計的LED視覺呈現，再度帶給歌迷一場美好的音樂饗宴。

(中國時報)