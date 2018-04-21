圓山大飯店基輔雞噴香

「基輔雞」為俄羅斯舉世聞名的經典料理。（蘇蔓攝）

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中國時報
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「大耳查布榛果巧克力慕斯」將俄羅斯經典卡通「大耳查布」化成超萌甜品。（蘇蔓攝）
圓山大飯店董事長張學舜盼台灣民眾藉活動體驗俄羅斯的食藝之美。（蘇蔓攝）
圓山大飯店大廳的俄羅斯市集有最具代表性的俄羅斯娃娃攤位。（蘇蔓攝）

俄羅斯的餐飲和藝術文化獨樹一格，在台灣卻鮮少有機會接觸其純正的食藝之美，圓山大飯店特地攜手莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處，20日起至29日舉辦「2018俄羅斯美食文化節」，力邀俄羅斯知名餐廳主廚至松鶴餐廳Buffet打造道地俄式佳餚，還請來俄羅斯傳統舞蹈團在大廳表演，並於現場安排俄羅斯市集，有道地俄羅斯伏特加、煉乳、俄羅斯娃娃、俄羅斯經典卡通「大耳查布」商品及旅遊資訊等，讓民眾一賭俄羅斯文化與食藝的絢麗風采。

看好台俄觀光交流，圓山大飯店董事長張學舜說：「今年3月圓山大飯店赴俄參加莫斯科旅展推廣台灣觀光，台灣的陽光、海灘、高山綠地、美食、水果，讓在場俄羅斯民眾驚豔連連。」除期盼透過此次美食文化節幫台灣民眾揭開俄羅斯的神祕面紗外，更放眼開拓俄羅斯人來台旅遊的龐大商機。

俄式風味濃郁

俄羅斯料理深受西歐文化影響，俄國貴族偏好法式料理的精緻高雅，在逐漸融合義大利佳餚特色與俄羅斯氣候的飲食習慣後，發展出如今口味濃厚、豐富多彩的俄式料理，常運用大蒜、洋蔥、魚肉、豬肉、魚子醬、磨菇及漿果等食材，並搭配酸奶、酸黃瓜或蜂蜜等，料理出口味濃厚的俄式民族風味。

沾酸奶更來勁

來自俄羅斯聖彼得堡知名餐廳COCOCO Restaurant的主廚拉什德米特裡（Roshchin Dmitrii）首度來台客座，該餐廳自2012年開業至今以新俄式料理聞名，用現代廚藝技巧將傳統俄羅斯料理換上新面貌，也讓COCOCO成為聖彼得堡最著名的代表性餐廳。

拉什德米特裡在松鶴廳設計的菜色，從冷菜、熱食、湯品、甜點都有，讓饕客嘗遍俄羅斯傳統佳餚。「俄式餃子」是主廚最擅長的料理，費工費時，餃皮因加入雞蛋而更為Q彈滑潤，牛肉內餡鮮嫩多汁，沾取些酸奶品嘗更添俄式風味；經典料理「基輔雞」舉世聞名，外皮金黃酥脆、肉質鮮甜不膩，口感層次分明，咬下後可見中間溢出鹹香濃郁的香蒜奶油；極具俄羅斯特色的薄煎餅「俄式布林餅」也是必吃推薦。

(中國時報)

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