2018年04月21日 04:11 中國時報 徐力剛 報導

沖繩特產黑毛種「本部和牛」體型碩大，A5等級肉品脂肪含量豐富。（Motobu牧場提供）

A5等級本部牛大理石油花分布均勻。（Motobu牧場提供）

沖繩特產「水雲」加入白醋享用，可中和食物油膩感。（君品酒店提供）

本部牛採圈養方式杜絕病菌感染。（徐力剛攝）

東海明珠「沖繩」地處戰略要衝，多元種族薈萃，縱橫歷史和豐富自然資源，孕育出本部和牛、Agu黑豬、藍鰭鮪魚「沖繩食材3寶」，透過舌尖細細品味食材之美。

「本部和牛」獲日本農林水產大臣獎，被老饕奉為夢幻逸品，名列3寶之首，產自沖繩本部町，屬黑毛和牛種，牧場購入10個月大純種牛犢，分3階段餵食不同比例飼料，又因沖繩氣候溫暖，養殖期較其他地區和牛長，經30個月肥育後達到A4、A5等級，具備牛肉色澤深、肉味香醇特點。

愛牛成痴的もとぶ（Motobu）牧場代表坂口泰司，20年前到沖繩，看上當地四季如夏氣候與大片土地優勢，開啟本部牛孕育之路。他分享本部牛肥美肉質3大關鍵因素為：「Orion啤酒渣」、「單一牧場」及「自然循環養殖」。餵食飼料混合Orion啤酒渣、玉米及雜草，讓牛肉油脂更加豐富，脂肪入口即化。牧場養殖2200頭本部牛，單一牧場圈養確保牛肉品質穩定；採取自然循環飼養，將本部牛排泄物作為堆肥種植甘蔗，再將甘蔗混入飼料餵養牛隻，完成生態自然循環。

高溫炙烤極品

本部牛高單價其來有自，以圈養方式肥育隔絕外在病原體，保證牛隻健康，隔離檢疫後送往鹿兒島宰殺輸出。A5等級本部牛特有玫瑰色肉質，脂肪含量豐富，大理石油花分布均勻為肉中上品。將「厚切沙朗」置於高溫鐵網炙烤，豐厚油脂滴落烤網瞬間火光四溢，一口咬下富含嚼勁牛肉在舌尖打轉，滋味令人難忘。

老饕最愛「牛舌」產量稀少，一頭500公斤和牛僅有1至2公斤，宜直接下鍋油煎，享受美妙Q彈口感。切成塊狀的「菲力」部位，以大火快炒引出油脂與獨特肉香。君品酒店雲軒西餐廳5月底將以本部牛入饌，打造全新風味料理，吸引老饕躍躍欲試。

大啖美味和牛後，以沖繩特產「水雲」去除油膩感，褐色水雲寬2.5毫米，富含食物纖維、礦物質，搭配醋醃漬食用口感最佳。當地日照充足、海浪小，沿岸珊瑚礁群為天然養殖場，每年3至6月是水雲最佳採收期，產量占全日本95％以上。

(中國時報)