稀有Agu黑豬肉肥而不膩

沖繩3寶之一「藍鰭鮪魚」體型碩大，經濟價值極高。（徐力剛攝）

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中國時報
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明星「Agu黑豬」與飼養員親密互動，吸引旅客駐足圍觀。（徐力剛攝）
色澤粉紅鮪魚上腹肉入口即化，為鮪魚極品。（徐力剛攝）

豬肉飲食文化深入沖繩，無論坊間或昔日宮廷御膳皆可見其蹤影，號稱全身都能食用的「Agu黑豬」為當地珍稀品種，霜降比例高達50％，較一般豬隻高。成年Agu豬全身黑毛遍布，重約140公斤，經肥育10個月肉質最佳，以珊瑚化石粉末、泡盛酒糟、啤酒酵母、大蒜、糖蜜及海藻等製作飼料餵食，肉質肥而不膩。

想了解Agu豬成長過程，可前往名護市「豚我小谷 AGU豬村」一探究竟。走進園區粉紅色小豬造型胖卡迎接貴賓，2樓高台設有「小豬伸展台區」，旅人親自體驗餵食飼料樂趣，園內「體驗廣場」近距離觀賞飼養員與小豬互動，以百香果葉子誘惑睡懶覺小豬起床，畫面逗趣可愛。

「藍鰭鮪魚」是鮪魚中體型最大魚種，體長在1到3公尺間，細長身軀上半部呈深藍色得名。沖繩養殖藍鰭鮪多年，近海攝氏20到30度水溫適合鮪魚生長，成年鮪魚養殖需2年半時間，經濟價值極高，平均60公斤鮪魚售價落在30萬日圓左右，因產量有限，80％供沖繩使用，其餘銷往東京、大阪等地。

INDEX

豚我小谷 AGU豬村

地址：沖繩縣名護市字大川69番地

電話：0980-55-8822

官網：www.shimakuru.jp

(中國時報)

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