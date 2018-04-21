肯亞獵遊 掀動物生存戰

2018年04月21日 04:11 中國時報 劉育良 報導

豹獵食快狠準。（比利旅行社提供）

旅遊達人Billy走訪肯亞國家公園後，有感大自然物競天擇的生存法則。（比利旅行社提供）

當成千上萬的牛羚、斑馬等草食動物，展開千里遷徙的群聚盛況，是視覺的震懾；牠們越河北遷時，成為守候在旁肉食動物的獵物，則是一場自然界物競天擇的廝殺、生存保衛戰，高反差的畫面在肯亞的馬拉河岸季節性上演。 這是該區一年一度的大自然盛宴。眼前所見，是震撼和殘酷的交融，走一趟「獵遊」（Safari tour）親歷其境，以尊敬和謙卑的心情，看待這裡的一景一物。

每年7月中旬到9月下旬，草食性動物為豐美水草跋涉千里，從坦尚尼亞的賽倫蓋提（Serengeti）大草原來到馬拉河，繼續北往馬賽馬拉（Masai Mara）國家保護區尋找鮮嫩水草。牠們為生存而走，不算寬的河流、以及彼岸上卻隱藏無數殺手，這裡，或許就是牠們生命的終點站。

草食性動物得面對水中、岸邊各種肉食性動物的殺戮，掠食動物與被獵者的關係殘酷，但對於目擊此景的旅人來說，無力改變什麼，只能透過導遊兼司機的指示與說明，靜觀每一秒鐘的生死演變。

多種獵遊驚喜連連

旅遊達人Billy在實際走訪肯亞的獵遊行程後，深信這是一趟「此生必遊之地」，見證生死一瞬間後，有感而發：「生命的脆弱和韌性，活生生地出現眼前；大自然每年重複著生死，或許更是教導我們學會尊重生命和自然的態度。」

在動物大遷徙季節，肯亞境內多個國家公園內住宿一位難求，想參與這場讓人神迷的動物景觀得提前預訂。

此外，在肯亞獵遊除了馬賽馬拉國家保護區，還可以在納庫魯湖（Lake Nakuru）及奈瓦夏湖（Lake Naivasha），獵遊方式也不只有一種，還有船上獵遊（Boat Safari）及夜間獵遊（Night Safari），各種動物活現眼前，驚喜聲連連。

走一趟肯亞觀動物，或許路程遙遠，但交通並非想像中困難，肯亞航空（Kenya Airways）提供每日一班由曼谷直飛奈洛比的航班，飛行時間約9小時，肯亞航空同時與有台灣直飛曼谷的華航、長榮與泰航都簽有協定，因此1張肯亞航空的機票就可以完整的將台灣出發的旅客載往肯亞。肯亞航空也是東非連接東南非及西非最便利的航空公司，也因此，肯亞航空結合國內業者推出肯亞8天以及包含非洲最大瀑布、維多利亞瀑布（Victoria Falls）的12天非洲假期。更多訊息可洽詢比利旅行社，電話：（02）2345-3867，或上FB專頁「大視野旅遊Eyetour」。

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注意事項：

1.前往肯亞必須先注射黃熱病疫苗並取得黃皮書（Yellow Book）方可入境，疫苗注射院所在衛生福利部疾病管制署公布，官網的院所旅遊醫學門診皆可自費注射。

2.肯亞簽證取得可透過網路申辦電子簽證，也可以辦理落地簽證，簽證費用50美元。（參與肯亞航空非洲假期者會由業者協助辦理）

(中國時報)