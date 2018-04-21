GD泡咖啡 濟州島飄香

2018年04月21日 04:11 中國時報 林淑娟 （濟州島傳真） 報導（濟州島傳真）

濟州神話世界園區內有萬豪度假酒店等高檔酒店。

這幾杯咖啡飲料都是GD精選，品嘗時會多幾分偶像在身邊的甜蜜感。（林淑娟攝）

GD當兵前兩天親自出席「GD咖啡店」開幕。（CFP）

醒目的大紅花，是GD咖啡店設計的最大特色之一。（取材自官網）

去年底開幕的神話主題公園，是目前濟州島最夯的主題樂園。

GD出席咖啡店開幕時蓋的手印，目前陳列於店內供粉絲觀賞。

濟州島一向被譽為「韓國最美麗的後花園」，也是韓國知名蜜月勝地，尤其近期在韓綜《孝利家民宿》的熱播帶動下，吸引韓國國民及各國旅客赴該地度假。除過去熟悉的龍頭岩、神奇之路、萬丈窟、城山日出峰等知名景點，由南韓天團BIGBANG隊長權志龍（G-Dragon，GD）擔任品牌大使的「濟州神話世界」，更是近期濟州島旅遊的熱門選擇，不同年齡層的旅客都能在神話世界被滿足度假需求。

由藍鼎國際投資開發的「濟州神話世界」，是國際級休閒娛樂綜合度假區，占地250萬平方公尺（約75萬坪）。度假區內主題樂園、娛樂場（CASINO）、酒店式公寓、豪華酒店、休閒設施、商業美食店街、免稅店等一應俱全。該處從2017年4月起分階段開幕營業，濟州神話世界盛捷服務公寓、神話主題公園、藍鼎度假酒店、藍鼎會議中心以及美食娛樂綜合體YG娛樂鎮、萬豪度假酒店以及神話商業美食街都已正式營運。2018年2月25日，藍鼎娛樂場（CASINO）也正式開張。今年夏季登場的則有濟州島唯一大型水上樂園「神話水上樂園」及神話酒店，令人期待的四季度假酒店及獅門影城，預計在2020年投入營運。

主題公園宜親子遊

神話主題公園是以韓國著名動漫公司TUBAn旗下的知名3D動漫角色，例如 Larva「爆笑蟲子」、Wingcle Bear「皇冠熊」、Buck「巴克」及Oscar「奧斯卡」為藍本打造。樂園由3個主題區組合而成，分別是「視界之港」、「爆笑蟲子的冒險村」及「奧斯卡新世界」，其中有15項精彩刺激的遊樂設施、主題展覽及現場表演，讓遊客漫遊於動畫電影的神話世界中。

YG娛樂鎮正對著神話主題公園正門，聯合世界知名的YG Entertainment共同打造，外觀獨特的「Untitled，2017」（別稱「GD 咖啡店」），從企畫到裝修，都由GD親自參與，充分反映GD自創品牌「Peaceminusone」的內涵和風格。保齡球酒吧「AC.III.T」，以及銷售YG藝術家MD商品的「All That YG」也是多姿多彩的夜間娛樂區。YG Entertainment旗下藝人也會在娛樂鎮內舉辦不同類型的活動。

YG娛樂鎮韓粉追星

YG娛樂鎮內的海鮮餐廳「漁人碼頭」、早午餐咖啡廳「三鳥」、「三兄弟烤肉」也已開業，特別是「三兄弟烤肉」最大特色是濟州島經典黑豬肉燒烤，每天的黑豬肉都限量供應，蒜泥與芥末醬、花生醬混合調製而成的調料醬，是只有在三兄弟烤肉的神話世界店才能品嘗到的特製醬料，提醒旅客一定要先預約，才能好好享用美食。

(中國時報)