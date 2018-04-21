GD’S PICK甜點咖啡超搶手

菜單上有藍色小花標記的品項，就是GD親自挑選。（林淑娟攝）

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中國時報
報導（濟州島傳真）

由南韓天團BIGBANG隊長權志龍（G-Dragon，GD）擔任品牌大使的「濟州神話世界」，3月22日已盛大開幕，GD積極參與規畫設計的「Untitled, 2017」（別稱「GD咖啡店」）更提前在2月25日正式營運，這是GD在入伍當兵前出席的最後一個公開活動。不僅開幕當天有上千名粉絲排隊數小時，僅為爭睹偶像一面，咖啡店開幕至今，每天也都有不少GD粉絲前往朝聖，品嘗由偶像親自挑選的甜點、咖啡及啤酒。

GD參與了咖啡店的規畫和設計，從高空俯視會發現，整座咖啡廳正是由「G」及「D」兩個英文字母拼合而成。一踏進明亮的咖啡廳，映入眼簾的就是屋頂上兩朵最吸睛的大黃花和大紅花，且每隔幾秒，花瓣就會因為充氣效果而呈現出不同的變化，在眼前「綻放」給你欣賞。充滿時尚設計感的咖啡廳，這段時間以來獲得國際韓潮愛好者廣泛關注。

根據記者實地消費體驗，菜單上標記有藍色小花的，就是「GD’S PICK」，亦即這些咖啡、甜點、啤酒都是由GD挑選。雖然GD咖啡廳的營業時間是從上午9點到晚上10點，但因有了偶像的加持，舉凡菜單上有「GD’S PICK」標記的咖啡、飲料、甜點都會比菜單上其他的選擇貴上一點，就算當天只是平常日而非假日，也才下午2點多而已，一些熱門的甜點、咖啡早就被粉絲搶購一空，記者和同行友人，只有哀怨地點到「芝麻拿鐵」、美式咖啡、拿鐵和摩卡，和一瓶GD聯名啤酒。

特別提醒的是，不同於咖啡價位走的從6000韓圜（約177元台幣）到9000韓圜（約266元台幣）不等的平價路線，啤酒一瓶則要1萬4000韓圜（約413元台幣）。不過這樣的價位，對於GD粉絲而言，根本不算什麼，光是慵懶坐在偶像親自設計的悠閒空間，啜飲著偶像親自挑選的咖啡豆煮出來的咖啡，享受著落地玻璃窗灑進來的明亮陽光，或者起身走動，慢慢欣賞GD在開幕時留下的手印、他穿過或用過的蒐藏品，以及他創立的潮牌耳機等陳設，就彷彿感受到偶像貼近身邊的美好。中國時報提醒您

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(中國時報)

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