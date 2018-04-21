成語蕎玩美帶路 春夏夯品特蒐

2018年04月21日 04:11 中國時報 報導蔡淑微

成語蕎聽服務人員分析她的眉毛，在這裡紋繡前會詳細說明，讓消費者安心。（石智中攝、產品提供永恆之美整體美學）

進入春夏季節後，頭皮也較容易有出油，這時候可以使用頭皮護理系列，來舒緩出油、頭皮屑等問題。（石智中攝、產品提供JuliArt覺亞）

紫色是今年一定要擁有的上衣顏色，可修飾身形的傘狀下襬設計，讓成語蕎大大讚賞，搭配彈性十足的深藍牛仔短褲，就能立即出門或是從事簡單的休閒活動。（石智中攝、產品提供山頂鳥）

換季時刻，除了保養和彩妝品得換新，全身行頭當然不能放過！這回跟著有「小侯佩岑」美稱、對流行資訊擁有超高敏銳度的逛街達人成語蕎，一同上街搜尋所有換季夯貨，從秀髮保養、休閒服飾、到指彩紋繡趨勢，讓你一次全掌握！

JuliArt覺亞為東方人研發

JuliArt覺亞全系列產品不僅專為東方人研發，更使用高品質的胺基酸為基底，搭配溫和細緻的天然萃取物和成分，以專業效能帶給所有使用者在頭皮和髮質照護上的美好體驗。櫃上除了提供產品諮詢外，也引進專業儀器提供頭皮檢測服務，讓所有消費者實際掌握頭皮目前狀況後，在針對頭皮屬性和髮質建議合適的產品系列，藉由完善的清潔保養讓頭皮和髮絲重新回到健康狀態。

店址：新光三越南西二館3F（台北市中山區南京西路14號）

永恆之美整體美學 巷弄天堂

隱身於板橋江子翠捷運站邊巷弄裡的永恆之美整體美學，在紋繡（即紋眉）此項目，以嚴謹詳細的諮詢服務流程，加上三角定位尺、雷射定位（測量眉毛高低）、電子量尺（測量您原本眉毛長度）與眉毛量尺貼等專業儀器，奠定紋繡的工藝職人指標，替愛美女性量身訂製漂亮眉型。此外，也提供光療指甲、美睫嫁接和美妝造型服務，照顧所有女生在美麗上的需求。

店址：新北市板橋區文化路2段410巷25號1樓

HILLTOP山頂鳥 流行結合機能

山頂鳥成立至今已30多年，雖以羽絨服著稱，但仍不斷致力於將創意和最新高科技材質結合，推出更多新穎流行的休閒服飾與商品，讓消費者在舒適穿著的應援下，自在享受休閒生活。2018的春夏新品，著重於流行與機能的結合，運用亮眼色調和日常也可穿著的休閒服設計，搭配透氣、吸溼排汗、抗UV等機能，輕鬆穿出活潑亮麗風格。

店址：中北門市（台北市中山區中山北路2段80號）

(中國時報)