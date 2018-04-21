愛馬仕太空站 降臨上海

2018年04月21日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

名為「實驗酒廊」的區域中，品牌藉著燒瓶、滴管等實驗器材烘托出鞋履、錢袋等單品表現的創意狂想，還可透過顯微鏡中的工匠視角，發掘隱藏於細節中的祕密。（陳張眾攝）

英國樂團Park Hotel於活動中熱情演唱。（陳張眾攝）

身著白色連身褲的領航員們，為穿梭於活動中的賓客導航。（陳張眾攝）

2018春夏男士膠囊系列錨鍊T恤，約1萬1600元。（翻攝自愛馬仕官方微博帳號）

2018春夏男士膠囊系列Run運動鞋，約3萬2000元。（翻攝自愛馬仕官方微博帳號）

由舞蹈藝術家Yoann Bourgeois首創的演出劇碼，以舞者「不倒翁」般的呈現方式，表現失重狀態下的平衡之美。（陳張眾攝）

HERMES愛馬仕的時尚，非關時尚本身，而是投射出穿著者生活的一部分，19日晚於上海黃浦區中國船舶館舉辦的「Fast Forward Men急速前行」男性世界活動，即為前進中的男性時尚，做了最唯美的詮釋。

探索開啟 未來世界

中國船舶館的未來感外觀，加上背景喇叭裡不時傳送出取自電影《第三類接觸》的異星訊號，似乎已為整場活動的太空主題定調。在穿著全白連身褲裝工作人員的帶領下，約2000位賓客共同登上這艘悄然成形的太空船中，規律閃爍的日光燈管隧道，指引我們闖入男性世界藝術總監Veronique Nichanian打造的異想世界中。

首先登場的2018春夏男裝大秀，可謂是為上海量身打造的版本，伸展台上除了身材姣好的模特外，更請出包含演員段奕宏、主廚Paul Pairet和建築師王暉等風格男士演繹最新系列。採用Toilbright科技面料的多彩單品，搭配愜意的鬆身寬褲線條及Chaine d’Ancre錨鍊圖騰，在這些來自各行各業男人的詮釋下，再一次鞏固了時尚源自於生活的寓意。

秀後，在愛馬仕大中華區總裁Luc Hennard的號召下，眾人一同探索開啟的未來世界。打破線性思考的區域裝置，是來自不同領域佼佼者想法所激盪出的創意結晶，名為「實驗酒廊」的區域中，漂浮著各式燒瓶、滴管等實驗器材，穿插於其中的鞋履、上衣等單品，被顯微鏡放大檢視著，令觀賞者通過工匠視角，發掘躲藏於「華麗的韁轡」印花背後細節的祕密。

太空體驗 一夜限定

連結歷史與未來的「訂製牆」、「時空旅行」及「空間站」，則是完滿這個無限生命週期的關鍵。從牆面上訂製西裝的裁片、配件，到客人珍藏的衣物中，綿延著「植根過去，洞察未來」的含意，自收藏者的口述中，一件拼接真絲內裡的直身羔羊皮夾克，似乎給了他一雙翅膀，以永恆無序的經典感，遇見未來和過去的自己。

最後登場的「空間站」，陳列著一輛骨董跑車，其皮椅等內裝均由愛馬仕訂製部門量身打造，活動現場更請來法國工匠以馬鞍針縫法示範皮革方向盤製作，配上背景櫥窗中放置的滑板、衝浪板等稀有物件，賦予了品牌自工藝中綿延出的無比前瞻性。

而優雅閒情的玩心精神，亦依舊是愛馬仕男人生活中不可或缺的一塊，布滿品牌代表Chaine d’Ancre錨鍊圖騰的「訓練中心」裡，充斥著復古遊戲機、管狀乒乓球台等各式與重力相關的遊樂設施，令在場賓客重返熱血赤子之心；VR虛擬實境裝置中，讓觀者跟著「愛馬仕飛馬（Pegase）」的腳步前往外太空，體驗漂浮般的互動時空旅行。

當然一場成功的愛馬仕活動，少不了派對場景，如野餐氛圍般的餐車、美酒，和現場英國樂團Park Hotel的熱情獻唱，再再為活動氣氛加溫。隨著配合活動首次上線的微博官方商店、膠囊系列單品，和近日公布的歐美網站改版消息，也使這場只有一夜限定的太空體驗不僅只是為在場的少數人發生，更是鋪陳品牌擴及至每個人數位生活中的未來前奏。

(中國時報)