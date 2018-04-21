珠寶飾品獻母親好閃光

母親對子女的愛，是無私的付出與奉獻，而且不計代價、不求回報，世界沒有任何一種愛能與母愛相比。在5月充滿溫馨的日子裡，別忘了獻上母親節禮物，感謝母親一年來的辛勞。
10萬元以上
寶格麗B.zerol戒指：寶格麗（BVLGARI）在2000年時，以義大利舉世聞名的古羅馬競技場為設計靈感創作了經典B.zerol戒指，以獨特的珠寶美學在業界掀起風暴，「0」與「1」分別代表了新生與永恆，以此頌讚母恩，再合適不過。推薦玫瑰金、黃K金和鉑金三環鑲鑽款。
玉世家「春暉」翡翠項鍊：翡翠的溫潤透亮、內歛優雅，猶如母親的愛，玉世家JADEGIA在母親節推薦一款「春暉」翡翠鑲鑽項鍊，取自《遊子吟》中的「誰言寸草心，報得三春暉」，向母親致上謝意。
蕭邦Happy Hearts心型手鐲：蕭邦（CHOPARD）在母親節推出象徵母愛光輝的Happy Hearts心型珠寶，搭配內含滑動鑽石的鏤空心墜，鑽石在舉手投足間閃耀生輝，傳達對母親的愛意與敬意。
ORIS大視窗月相鑽表：在夜裡散發溫柔光芒的明月，就像慈母一般指引遊子前進的方向，ORIS推薦的Artelier大視窗月相鑽表，正是表達對母親謝意的最佳禮物，表盤和表圈皆鑲嵌璀璨美鑽，更添光彩。
浪琴Record鑲鑽女表：浪琴表（Longines）母親節推薦開創者Record系列鑲鑽女表，是該系列最奢華的款式，獻給母親最能展現誠意。
10萬元以下
GEORG JENSEN手鐲：丹麥皇室精品喬治傑生（GEROG JENSEN）推薦母親節限量SAVANNAH18K黃金手鐲，以北歐原創設計珠寶的理念，巧妙結合黃金與紫水晶兩種材質巧妙結合。
林曉同「翎雀」玉鍊墜：象徵幸福的翎雀前來報喜，充滿了喜悅與祝福，就像是幸福降臨在母親身上，也有保佑平安的意義。
TASAKI鑽石珍珠櫻花金雙指戒：母貝歷經歲月、辛苦育孕而成的珍珠，就如同母親懷胎十月一般，因此珍珠常被視為最能代表母愛的珠寶。來自日本的TASAKI融入精緻工藝與現代設計，不僅更時尚感，且更加實戴百搭。
RADO鑽表：RADO推薦DiaMaster鑽霸系列電漿高科技陶瓷女表，全球限量1314只，象徵對母親一生一世的愛。
5萬元以下
愛馬仕琺瑯手鐲：以法式品味和工藝著稱的愛馬仕（HERMES），是所有女人的最愛。愛馬仕在母親節推出Couvertures en Zigzag圖紋印花琺瑯手鐲，以琺瑯彩繪五彩俊馬，更添奢華。
萬寶龍玫瑰金手環：萬寶龍的經典4810印記，就像是美麗綻放的花朵，作為獻給媽媽的禮物，再合適不過。
美度表Commander Shade香榭系列玫瑰金女表：今年玫瑰金女表特別受歡迎，美度表（MIDO）靈感源於法國艾菲爾鐵塔Commander Shade香榭系列光影女表，特別推出玫瑰金限量款，搭配優雅的米蘭鍊，更添質感。
1萬元以下
Swarovski Sparking DC鑰匙項鍊：Swarovski今年新登場的Sparking系列，特色是中間的鑽石是活動的，可以360度旋轉，旋轉時會散發璀璨光芒，這款鑰匙形象的鍊墜中央有顆活動水晶，十分耀眼。
THOMAS SABO心型刻字手鍊：THOMAS SABO推出心型鍊墜的刻字服務，可把想對母親說的溫馨話語刻在上面，並可自行搭配創意吊飾，展現子女的心意。
Folli Follie女表：Folli Follie為母親節推薦Style Bonding玫瑰金色腕表，表圈鑲嵌水晶更加閃亮，搭配紅色鱷魚皮表帶。
CITIZEN光動能女表：以光為動能的CITIZEN光動能女表，充滿電可以連續運8個月，不必更換電池更環保，同樣採用時下最流行的玫瑰金色與不鏽鋼表帶。
5000元以下
PANDORA吊飾：每個女人都是獨一無二的，同樣的，每個母親也是各具特色。可以融入個人創意、故事和情感的PANDORA珠飾在母親節推出各色寶石珠鍊，並可雋刻文字於吊飾上，表達對母親的謝意。
Trollbeads手鍊：Trollbeads在這充滿感恩的5月，推出全球限定「夢想紫羅蘭」手鍊組，夢想入手價只要4500元。
Olivia Burton花朵手表：英國腕表飾品Olivia Burton將英倫鄉村花朵的時尚元素融入腕表設計當中，飾品均採用無鉛的純銀和18k鍍金，即起在全台各大誠品商場快閃販售。
(中國時報)