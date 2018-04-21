珠寶飾品獻母親好閃光

2018年04月21日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

PANDORA MOM字母925銀水晶吊飾，1980元。（PANDORA提供）

Trollbeads全球限定「夢想紫羅蘭」手鍊，4500元。（ Trollbeads提供）

英國Olivia Burton花朵風女表，3290元。（Olivia Burton提供）

THOMAS SABO純銀玫瑰愛心與刻字手鍊，9940元。（THOMAS SABO提供）

愛馬仕俊馬琺瑯手鐲，3萬元。（HERMES提供）

融入萬寶龍經典4810印記的玫瑰金手環，售價4萬6600元。（MONTBLANC提供）

美度表Commander Shade香榭系列光影玫瑰金女表，3萬1600 元。（MIDO提供）

CITIZEN光動能女表，8800元。

Folli Follie的Style Bonding玫瑰金色腕表，8390元。（ Folli Follie提供）

PANDORA推薦可刻字的吊飾，表達對母親的謝意。（PANDORA 提供）

寶格麗B.zerol Labyrinth迷宮系列三環戒指，21萬8100元。（BVLGARI提供）

玉世家JADEGIA「春暉」翡翠項鍊，18萬2000元。（JADEGIA提供）

母親節送媽媽寶格麗經典B.zerol系列飾品，有「新生」與「永恆」的意涵。（BVLGARI提供）

浪琴表Record鑲鑽女表，14萬7300元。（Longines提供）

蕭邦Happy Hearts鑲嵌愛心寶石，附有一顆滑動鑽石，10萬 2000元起。（CHOPARD提供）

ORIS的Artelier大視窗月相鑽表，10萬8000元。（ORIS提供）

TASAKI kugel鑽石珍珠櫻花金雙指戒，9萬700元。(TASAKI提供）

RADO 的DiaMaster鑽霸系列電漿高科技陶瓷女表，鑲鑽奢華款 8萬6400元。（RADO提供）

林曉同珠寶「翎雀」玉鍊墜，9萬3250元起。（林曉同提供）

喬治傑生母親節限量SAVANNAH 18K黃金紫水晶手鐲，5萬9500 元。（GEROG JENSEN提供）

Swarovski 邀請名模Karlie Kloss與資深超模Maye Musk拍攝母親節形象廣告。（Swarovski提供）

母親對子女的愛，是無私的付出與奉獻，而且不計代價、不求回報，世界沒有任何一種愛能與母愛相比。在5月充滿溫馨的日子裡，別忘了獻上母親節禮物，感謝母親一年來的辛勞。

10萬元以上

寶格麗B.zerol戒指：寶格麗（BVLGARI）在2000年時，以義大利舉世聞名的古羅馬競技場為設計靈感創作了經典B.zerol戒指，以獨特的珠寶美學在業界掀起風暴，「0」與「1」分別代表了新生與永恆，以此頌讚母恩，再合適不過。推薦玫瑰金、黃K金和鉑金三環鑲鑽款。

玉世家「春暉」翡翠項鍊：翡翠的溫潤透亮、內歛優雅，猶如母親的愛，玉世家JADEGIA在母親節推薦一款「春暉」翡翠鑲鑽項鍊，取自《遊子吟》中的「誰言寸草心，報得三春暉」，向母親致上謝意。

蕭邦Happy Hearts心型手鐲：蕭邦（CHOPARD）在母親節推出象徵母愛光輝的Happy Hearts心型珠寶，搭配內含滑動鑽石的鏤空心墜，鑽石在舉手投足間閃耀生輝，傳達對母親的愛意與敬意。

ORIS大視窗月相鑽表：在夜裡散發溫柔光芒的明月，就像慈母一般指引遊子前進的方向，ORIS推薦的Artelier大視窗月相鑽表，正是表達對母親謝意的最佳禮物，表盤和表圈皆鑲嵌璀璨美鑽，更添光彩。

浪琴Record鑲鑽女表：浪琴表（Longines）母親節推薦開創者Record系列鑲鑽女表，是該系列最奢華的款式，獻給母親最能展現誠意。

10萬元以下

GEORG JENSEN手鐲：丹麥皇室精品喬治傑生（GEROG JENSEN）推薦母親節限量SAVANNAH18K黃金手鐲，以北歐原創設計珠寶的理念，巧妙結合黃金與紫水晶兩種材質巧妙結合。

林曉同「翎雀」玉鍊墜：象徵幸福的翎雀前來報喜，充滿了喜悅與祝福，就像是幸福降臨在母親身上，也有保佑平安的意義。

TASAKI鑽石珍珠櫻花金雙指戒：母貝歷經歲月、辛苦育孕而成的珍珠，就如同母親懷胎十月一般，因此珍珠常被視為最能代表母愛的珠寶。來自日本的TASAKI融入精緻工藝與現代設計，不僅更時尚感，且更加實戴百搭。

RADO鑽表：RADO推薦DiaMaster鑽霸系列電漿高科技陶瓷女表，全球限量1314只，象徵對母親一生一世的愛。

5萬元以下

愛馬仕琺瑯手鐲：以法式品味和工藝著稱的愛馬仕（HERMES），是所有女人的最愛。愛馬仕在母親節推出Couvertures en Zigzag圖紋印花琺瑯手鐲，以琺瑯彩繪五彩俊馬，更添奢華。

萬寶龍玫瑰金手環：萬寶龍的經典4810印記，就像是美麗綻放的花朵，作為獻給媽媽的禮物，再合適不過。

美度表Commander Shade香榭系列玫瑰金女表：今年玫瑰金女表特別受歡迎，美度表（MIDO）靈感源於法國艾菲爾鐵塔Commander Shade香榭系列光影女表，特別推出玫瑰金限量款，搭配優雅的米蘭鍊，更添質感。

1萬元以下

Swarovski Sparking DC鑰匙項鍊：Swarovski今年新登場的Sparking系列，特色是中間的鑽石是活動的，可以360度旋轉，旋轉時會散發璀璨光芒，這款鑰匙形象的鍊墜中央有顆活動水晶，十分耀眼。

THOMAS SABO心型刻字手鍊：THOMAS SABO推出心型鍊墜的刻字服務，可把想對母親說的溫馨話語刻在上面，並可自行搭配創意吊飾，展現子女的心意。

Folli Follie女表：Folli Follie為母親節推薦Style Bonding玫瑰金色腕表，表圈鑲嵌水晶更加閃亮，搭配紅色鱷魚皮表帶。

CITIZEN光動能女表：以光為動能的CITIZEN光動能女表，充滿電可以連續運8個月，不必更換電池更環保，同樣採用時下最流行的玫瑰金色與不鏽鋼表帶。

5000元以下

PANDORA吊飾：每個女人都是獨一無二的，同樣的，每個母親也是各具特色。可以融入個人創意、故事和情感的PANDORA珠飾在母親節推出各色寶石珠鍊，並可雋刻文字於吊飾上，表達對母親的謝意。

Trollbeads手鍊：Trollbeads在這充滿感恩的5月，推出全球限定「夢想紫羅蘭」手鍊組，夢想入手價只要4500元。

Olivia Burton花朵手表：英國腕表飾品Olivia Burton將英倫鄉村花朵的時尚元素融入腕表設計當中，飾品均採用無鉛的純銀和18k鍍金，即起在全台各大誠品商場快閃販售。

(中國時報)