2018年04月21日 04:11 中國時報 陳張眾 、 吳奕萱 報導

第2名－謝孟珊的「Neo-Mods vs. Neo-Rockers」，以龐克黑搖擺出信念，狂傲而豪邁。（粘耿豪攝）

第3名－謝宇農的「東方紐約客 Eastern New Yorkers」，中西合併碰撞出異調火花，謝宇農並有自創品牌「WooLeeX」，年紀輕輕便頗有成就。（粘耿豪攝）

佳作呂宗霖的「藍色解離」，以搶眼的色系造就強烈的視覺風格，宛如解離性迷游。（粘耿豪攝）

黎亮灦「超光速疾走」，搭配卡通火影忍者的形象，又走出一套自我風格，一出場便令觀眾會心一笑。（粘耿豪攝）

集視、聽、嗅、味、觸、心等「六感」為設計理念的林怡萱，作品中運用PVC及細菌養成的布料製衣。（蘇蔓攝）

張雅荃的「醮，冠娶福祭」系列，以如宗教般的儀式，代表人生如四季般的更迭畫面。（蘇蔓攝）

李家萱的靈感畫面中，滿是挖掘自我後得出的幽暗意境。（李家萱提供）

除了藝術性強烈的作品外，作品中也有不少擁有街頭風格的成衣類創作，圖為葉家愷的作品「文攻武嚇」。（輔仁大學織品服裝設計學系提供）

鄭子銘以鈔票圖騰為發想的「Money Trap」系列，打造出貼合街頭風格的服裝輪廓。（輔仁大學織品服裝設計學系提供）

睡意濃烈的春日，卻是各設計系所畢業同學的失眠季，日前輪番上演的實踐大學服裝設計學系（實踐服設）與輔仁大學織品服裝設計學系（輔大織品）時裝秀發表上，即可窺見尚未踏入社會的新生代設計師們，如何以自己的語彙，闡述出尚未被制約的時尚觀點。

實踐服設

訴說迷離虛幻夢境

成立於1961年的實踐大學服裝設計孕育出多位知名校友，包括旗袍教母蔡孟夏、Sophie HONG洪麗芬，Douchanglee竇騰璜和張李玉菁等；近日還出了一位「亞洲皮草設計大賽Asia Remix 2017」新銳設計師湯俊翔。

日前盛大舉行的2018在校生服裝動態展演，適逢實踐大學60周年校慶，特別力邀上海姐妹校、東華大學服裝藝術設計學院帶來20套傳統刺繡創意設計作品，及在校生二年級專題成果「台灣當代原民服裝作品」，充份展現新銳設計師無限的創意。

共30組的時裝組評選賽中，陳璐的「Nite Nite」服裝布料的選擇、版型的結構性與服裝細節上，具有極度專業的完整呈現，並以白色基調，表達類似夢境的迷離虛幻，獲得冠軍殊榮，她也獲得「英國聖馬丁藝術設計學院CSM」與「倫敦時尚學院LCF」各一周免費的課程體驗，價值1400英鎊，給予設計學生無限大的鼓勵。

第2名是謝孟珊作品「Neo-Mods vs. Neo-Rockers」，以龐克黑搖擺出信念，狂傲而豪邁。獲得第3名的謝宇農，作品「東方紐約客」碰撞出中西異調火花，他年紀輕輕就已是品牌「WooLeeX」主理人，該牌專門替饒舌歌手設計服裝；其實他在大一以前，自己有學習油畫，對純藝術作品頗有愛好，之後才開始對服裝設計、品牌等有研究。他也認為，品牌一定要能跨界，但不一定要找很有名氣的人，像他之前到歐洲，就跟當地的藝術家合作、投資他們的畫作，結合自己的布料來做服裝。

實踐服設系主任許鳳玉表示，學校教育能給的，除了專業實務的課程外，也持續透過類似的服裝展演活動，提供同學展現無限創意，並於國際交流平台上積極分享，培育並尋找優秀的年輕設計師，投入全球時裝產業。

輔仁織品

化抽象為包裹布衣

成立於1970年的輔仁大學織品服裝設計學系，去年正式獨立為學院，身為拿著首屆織品設計學院文憑畢業的32組社會新鮮人們，本屆畢業展也以「目」為主題，並藉著各自眼界，試圖製作出可完美觸及不同層級的代表作。

伸展台上年輕的靈魂是多元且無畏的，男穿女裝，女穿正裝，挑戰性別界線；祭祀儀式、院厝樓家，自傳統文化思維中融化出生活記憶；抑或選擇打開感官，於夢中迂迴，化抽象為包裹布衣。以探討夢與現實之間的「象」為主題的設計師李家萱，自發想到製作結束就共花了9個月的時間，她表示：「最困難的應該是將抽象的理念具象化變成服裝，只能一直不斷的嘗試。」最終，她透過用噴漆和顏料任意揮灑的布料剪碎再重組的過程中，讓被不規則線條包裹的身軀成形。

當然除了對主題無拘無束的挑戰外，實驗性的異材質拼接，亦是不可或缺的亮點，集視、聽、嗅、味、觸、心等「六感」為設計理念的設計師林怡萱，即運用細菌養成的布料製衣；設計師張雅荃的「醮，冠娶福祭」系列，則使用多層次、多色彩的抽皺，模擬如同春寒料峭時森林堆疊的葉子。

畢業展畢，台上下都被畢業生們的笑臉和親友們祝福的鮮花圍繞，不難發現，這群尚未正式踏入社會的畢業學子們，均藉由創作中尋求自我，小我議題正是20出頭歲年紀最關心，也最真切的表現。無論是用實驗主義渲染的誇張輪廓，或是融入街頭風格的既定成衣，與其說要對這群設計師的作品品頭論足，不如是看著他們在藉著伸展台上5分鐘，定調出自己在時尚產業內外最舒服的位置。

(中國時報)