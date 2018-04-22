金正恩去核 拚經濟！川普大讚 期待高峰會

2018年04月22日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓核武與飛彈試驗大事紀

兩韓將於27日舉行雙方逾10年來首次峰會（文金會），北韓領導人金正恩21日釋善意，宣布即日起中止核試爆與洲際彈道飛彈試射，並將廢棄核試驗場。金正恩更大幅調整國家發展戰略，從「核武和經濟並行」雙軌路線，轉為聚焦全力振興經濟。美陸韓等世界各國對此均予肯定，美國總統川普第一時間推文說，這是非常好的消息─大進展！

調整國家發展戰略

北韓「朝中社」指出，執政勞動黨20日召開第7屆中央委員會第3次全體會議，做成上述決定。決議案稱，中止核試爆是實現全球裁減核武軍備的重要步驟，北韓將積極投入國際社會全面停止核試爆目標和相關努力。為保證中止核試驗的「透明性」，北韓將廢棄位於北部（咸鏡北道吉州郡豐溪里）核試驗場，且「在不受核武威脅及挑釁情況下，決不會使用核武，也不會把核武或相關技術，轉移其他國家。」

決議案表明，為實現朝鮮半島與世界和平與穩定，北韓將與周邊國家和國際社會保持緊密溝通與對話。

金正恩在會上宣示，朝鮮半島與東北亞地區正開創低盪與和平的新氣象，國際政治格局正發生巨變。他指出：「核武研發的全工程以科學方式循序漸進，核武實戰化事業已完全驗證，發射與打擊手段的研發工作也獲科學進展。在此情況下，北韓不需再進行任何核試爆，或試射中遠程與洲際彈道飛彈，而北部核試驗場任務也畫下句點。」

金正恩也就2013年3月黨中央全會通過的「核武研發與經濟建設並行路線」表示，北韓在不到5年內已成功貫徹該路線，完成建立國家核武力量歷史偉業，接下來新階段的新戰略路線是，全黨全國全民集中力量搞好「社會主義經濟建設」。

豐溪核試場將廢棄

對北韓決定中止核試與飛彈試射，美總統川普推文回應說：「這對北韓與全世界都是非常好的消息──大進展！期待我們的高峰會（川金會）。」

南韓青瓦台（總統府）也表歡迎，肯定這為兩韓峰會的成功營造有利環境，對實現朝鮮半島無核化是具有意義的進展；但日方則謹慎以對，日相安倍晉三雖歡迎北韓的積極動作，但重申北韓必須以「全面、可查證和不可逆」（CVID）方式，放棄所有大規模毀滅性武器和飛彈發展計畫。

(中國時報)