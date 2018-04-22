遼寧艦才剛駛離台灣東部海域！陸宣布4／24、4／25 舟山島實彈軍演

大陸實彈演習地點

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中國時報
／台北北京報導
大陸遼寧號艦隊群，已通過宮古島海域，朝東海前進。國防部表示，國軍都有全程掌握。圖為遼寧艦先前遠航訓練的畫面。（新華社）

繼18日台海實彈軍演、連三天「繞島巡航」後，大陸官方再發布公告指出，解放軍24至25日將在浙江舟山黃大洋海域進行實彈演習。同時，4月12日南海大閱兵結束後，大陸航母遼寧號昨穿越巴士、宮古海峽現身台灣東部海域，並在稍往駛往東海方向，陸連續系列軍演對台警告意味濃厚，台海步步進入高風險期。

軍演接力賽 警告意味濃

大陸解放軍自4月起軍演一波接一波，先是12日在南海舉行史上最大規模海上閱兵，動用48艘軍艦、76架軍機及萬餘官兵參與；演訓結束後，18日在距金門45公里的福建泉州外海舉行實彈軍演，大陸國台辦發布新聞稿明白表示，就是針對行政院長賴清德說自己是「台獨工作者」。由於演習範圍不大、科目少，政院發言人徐國勇說，「這沒什麼啦！」但隨後據官方公布畫面觀察，其中包括數十艘攻擊直升機、大批登陸艇操練及導彈發射畫面，規模並不算小。

18日軍演結束後，19日派「轟6」轟炸機、「運8」電偵機及「圖-154」情蒐機繞台，且連3天「繞島巡航」，20日繞台時甚至4度闖入我防識區。

昨日大陸交通運輸部海事局再發布公告指出，解放軍24至25日將在浙江舟山黃大洋海域進行實彈演習；演習時間為每天凌晨5時30分至下午6時。

從公告座標來看，下周二登場的實彈軍演地點─黃大洋海域，位於在台灣北方，直線距台北約560公里；儘管位置不如上回軍演敏感，但以區域看，執行任務主力應以東部戰區為主，東部戰區即過去南京軍區改制，任務都主要是對台，加上遼寧號及多艘艦機目前皆往該海行走，範圍欲小不易。

台海局勢 邁向高風險期

大陸涉台人士指出，面對華盛頓頻打「台灣牌」，台美軍事交流急速升溫下，北京的做法除了警告台獨外，顯然也是做給美國看。在大陸持續加強軍事作為的同時，無論劍指美國抑或威懾台灣，都必然對台形成壓迫態勢；可想而知，對台灣來說絕非好事。

該人士提醒，大陸近期軍事行動顯然只是開端，若民進黨當局仍一意孤行，加上美方推波助瀾，相信不出兩三年，台海局勢將進入高風險期，屆時兩岸就更無迴旋餘地。

(中國時報)

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