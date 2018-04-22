陸秀肌肉示警 台被迫硬碰硬！新聞透視－兩岸軍演別苗頭 美扮影武者

2018年04月22日 04:10 中國時報 呂昭隆

大陸航母遼寧號昨穿越巴士、宮古海峽現身台灣東部海域，並駛往東海方向。圖為日前殲—15艦戰鬥機在遼寧艦上進行訓練。（新華社）

過去這周，兩岸軍事對峙突然升溫，大陸有418軍演，還有機艦遠海長訓繞台，台灣有蔡英文總統登艦視導海軍測考；但若細究原委，舉手投足之間，背後似乎都有美國因素存在。

蔡登艦測考 疑美下指導棋

首先，蔡英文在大陸領導人習近平南海海上校閱後，隨即前往蘇澳登艦視導海軍測考，即是相當令人意外的決定，這也不符合蔡英文面對大陸，一貫以軟沙包處理的政策，即不管大陸做什麼，一概冷調回應的風格。

以往從沒有三軍統帥以測考名義，視導部隊，蔡英文登上軍艦看海軍操演，擺明著是衝著大陸的海上閱兵而來；習近平南海閱兵，蔡英文可以不理，而且依其上任近2年的作風，是不會理的，沒有硬碰硬的必要，然而，她卻選擇登上蘇澳軍艦回應，有一個可能的理由，即是美方希望蔡政府這麼做。

大陸的軍力，已能和美國在南海分庭抗禮，大陸海軍在南海秀肌肉，美軍不方便直接回應，因而希望台灣能展現自我防衛的決心，也做一場操演與大陸別苗頭，或許，這就是蔡英文在出訪前去看海軍操演的原因。

陸軍演規模小 綠低調回應

同樣地，大陸的418軍演規模也很小，而之所以有所克制，很可能也是考慮到美國，大陸不想做的太大，進而刺激到美國，反而沒有達到警告台獨的效果。但是，大陸加碼派機艦繞台，也是想告訴美國，別再想像1996年台海軍事危機一樣，還想再派艘航母進台灣海峽。

大陸這次軍演還有一個有趣現象，即是蔡政府的回應相當低調。以往遇到大陸軍演，民進黨絕對是大聲嚷嚷，大陸軍演的規模愈大，民進黨收割的選票紅利就愈多，最好是投票前夕，如果大陸以軍演恫嚇台灣，是最好的催票招數，坐收漁利，為此，民進黨甚至會做些政治舉措，激怒大陸，或逼的大陸不得不做出軍演回應。

這次大陸軍演，民進黨回應非常謹慎，一反常態，非但未大肆宣揚，甚至還希望老百姓不看不聽不聞，當做什麼事都沒發生。

台灣雖有藍綠，台獨與反台獨之分，但在感情層面上，大陸若用軍演恫嚇台灣，只怕會把台灣愈推愈遠。

(中國時報)