共機繞台 我F16近距離監控

2018年04月22日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

大陸解放軍軍機連續3天繞台巡航，大陸央視也罕見登機拍攝，而央視畫面還出現19日當天國軍F16戰機近距離監控，解放軍機組人員更高調嗆聲，兩岸軍機常有幾十分鐘的對峙，不足為懼。大陸軍事專家曹衛東直言，台灣早已難逃大陸軍事力量控制範圍。

大陸央視網報導，近日，共軍空軍組織殲擊機、轟炸機、偵察機、預警機開展海上方向實戰化訓練，轟6K等戰機連續繞島巡航。央視從華東多個空軍機場隨行記錄戰機繞島巡航全過程。

從日本防衛省統合幕僚監部官網公告，綜合大陸解放軍空軍官方微博「空軍發布」消息，拍攝日期應為19日，畫面可見轟6K轟炸機、圖154M電子偵察機、運8電子干擾機，飛出宮古海峽上空第一島鏈時，大陸東部戰區殲11戰機掛載實彈實施「半程」護航。

值得一提的是，從央視畫面角度來看，該記者應是從圖154偵察機舷窗對外拍攝，畫面還秀出國軍兩架F-16戰機貼近監控，「發現不明飛機兩架，從我機右後方靠近。」幾分鐘後脫離消失。

共軍機組人員直言，這種情況，在繞台巡航時經常遇到，雙方對峙有時長達幾十分鐘。但不管戰機離得多近、做出什麼動作，飛行員都會按照計畫航線持續飛行。

大陸空軍航空兵轟6K機長翟培松指出，面對敵情可以嫻熟處置，部隊實戰化水平不斷提升，共軍在台灣以東活動已成為常態。

此外，央視網引述中共海軍研究所研究員曹衛東的話稱，大陸軍機成體系編隊繞台巡航，有殲擊機、轟炸機、偵察機、預警機，遠海攻防兼備的作戰能力提升。曹衛東說，過去台灣認為西側、面對大陸一邊不安全，東側面對太平洋一邊安全。隨著現在大陸空軍連續繞台航行，意味著台灣四面都在大陸軍事力量控制之下，警示台獨勢力莫觸紅線。

(中國時報)