林郁方：陸動作是給美國壓力

2018年04月22日 04:10 中國時報 鄭舲 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

解放軍24、25日將在浙江舟山的東海海域進行實彈演習，是繼日前泉州軍演、共機連3天繞台及遼寧艦在我東部海域巡航後，最新一波動作。總統府表示，區域和平穩定是區域裡所有利益相關者的共同責任，台灣不期待任何人用任何方法改變區域現狀。行政院則說，這樣的動作只會讓台灣越離越遠。

共軍18日在泉州石獅將軍山靶場進行實彈演習，接著連3天中共軍機繞台飛行、中共海軍遼寧號航空母艦又在台灣東方海域活動。面對解放軍又將進行實彈演習，總統府發言人黃重諺表示，總統呼籲區域裡所有的利益相關者，都能體驗到大家共同的責任，就是要維持區域的和平、穩定，台灣不期待任何人會用任何的方法來改變區域的現狀。

黃重諺指出，總統說，台灣也會盡自己的力量，維持區域和平穩定，同時希望此區域的各方利益相關者，能共同維持和平穩定的現狀。行政院發言人徐國勇則表示，這些動作無助兩岸與區域和平，只會讓台灣越離越遠。

熟稔國際軍事的前國民黨立委林郁方表示，泉州軍演原先應該只是年度演習的一環，但大陸國台辦及環球時報明確表示軍演是針對行政院長賴清德、針對台獨，頓時就賦予政治意義，「顯然是為了警告賴清德」。不過賴清德後來又講台獨，警告沒有達到效果，所以大陸就想「玩大一點」，幾乎變成「一天一動作」。

林郁方也說，大陸動作頻頻，也是要給美國一點壓力，除經貿對峙，在軍事上採取這些行動，讓美國知道他不是無所不能。林郁方認為，年底選舉將至，台獨公投讓大陸變得十分敏感，兩岸的緊張情勢恐會持續升高。

藍委江啟臣也說，在兩岸關係不佳的狀態下，如果總統或閣揆的發言又引起彼此針鋒相對，不僅政治上的對立和僵局無法解決，軍事上對峙的態勢也會提升。近來大陸接二連三的軍演，有些是例行性，但又含有針對性，緊張的態勢如何緩解，目前還沒看到政府有任何回應。

江啟臣說，兩岸對立升高的狀態讓人聯想到1995、1996年的台海危機，或是前總統陳水扁執政時的兩岸情勢，這樣的狀況會讓國人產生不確定和不安，更無助兩岸關係發展。他表示，若情勢沒有緩和，未來恐怕更容易看到這些現象，甚至是否會有進一步動作，政府都必須關切。

(中國時報)