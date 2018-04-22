陸首艘國產航母 傳明天海試

2018年04月22日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

正在遼寧大連船塢建造的大陸首艘國產航母「001A型」航空母艦，近日瘋傳將在23日大陸海軍建軍節當天進行海試。巧合的是，遼寧海事局日前連續發布多條通告指，20至28日部分海域因執行軍事任務而禁航。因禁航領域鄰近遼寧連航母艦造地，更令「海試」說法煞有其事。

大陸遼寧海事局日前曾連發3條通告，自20日起到28日在渤海海峽黃海北部、渤海及渤海北部將執行軍事任務，警航範圍附近的大連造船廠，有解放軍船艦搖籃之稱，而001A航母去年的下水儀式也在此舉行，當時外界就認為大陸首艘國產航母海試準備應進入最後階段。

23日適逢大陸海軍建軍69周年紀念日，《南華早報》此前曾披露001A航母將於當天正式海試，正巧與此次遼寧外海警航期間重疊。大陸《人民日報》海外網日前也引述大陸軍事專家曹衛東的說法，航母極可能於4月海試，今年下半年可望交付海軍。

事實上，大連船舶重工集團董事長、黨委書記、首艘國產航母工程總指揮劉征在3月兩會期間曾表示，首艘國產航母成功下水後，各項工程正按計畫進行，在2018年會有「更精彩的呈現」。

據了解，001A型航母是大陸第2艘，也是首艘自製的航母，排水量為5萬噸，可搭載40多架殲15艦載機。排水量和可搭載戰機數量在亞洲排名第1，在全球僅次於美國航空母艦「尼米茲」和「福特」級，排名第3。

(中國時報)