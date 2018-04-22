陸不會重演96台海飛彈危機

2018年04月22日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

針對大陸這波對台針對性軍演，一位退役將領表示，大陸也在找一套新的威嚇台灣軍演模式，從418軍演，到一連3天的戰機遠海航訓科目，遼寧艦經太平洋的返航，以及下周的浙江舟山海域演訓，還有演習期間台灣內部的反應，相信在軍演結束後，大陸即會評估效果。

這位退將認為，1996年台海飛彈危機的模式，不會再來一次，大陸現在的軍演手段組合多，比1996年選項多，大陸機航遠海長訓的目的，就是讓台灣海峽內海化，讓美國航母再也無法再進台灣海峽。

不過，這位退將也說，大陸軍演科目仍在軍種與分科階段，還不到聯合作戰地步，航母戰力也還要幾年才能建立。

這位退役將領認為，大陸這次的軍演，還是劍指美國，而國軍已有一些科目在美軍太平洋司令部的國家訓練中心受訓，儘管是很小的部隊人數，但相信經過大陸軍演，國軍會希望能和美軍太平洋司令部更緊密的合作，並且爭取讓我在美受訓部隊開始做組合訓練，甚至與美軍做聯合訓練。

另一位軍方人士則說，前天大陸軍機與航母同時走太平洋東岸，表示要進行軍種協同訓練。遼寧號以往遠航，多走台灣海峽，只有2次走太平洋東岸，前天即是第2次，上一次遼寧號走太平洋，是由東海往南海，由上往下，他的艦載機，殲-15戰機，在東海有起飛操演，但走台灣東部外海時，並沒有再做。

這位軍方人士說，這回遼寧號返航，是由下往上，由南海往上走，是第一回走這麼走，此外，遼寧號有做艦載機起降訓練，而這也是第1次在太平洋海域上做戰機起降，應是其計畫中的科目。

(中國時報)