改革開放 向老大哥看齊！新聞透視－改打經濟牌 金正恩以鄧小平為師

2018年04月22日 04:10 中國時報 鍾玉玨

北韓21日宣布，即日起中止核試爆與飛彈試射，並將廢棄核試驗場。圖為南韓民眾當天在首爾的火車站收看電視報導，電視播出的是北韓過去試射飛彈的畫面。（法新社）

北韓經濟慘狀

北韓民眾去年4月15日在首都平壤的金日成廣場，高舉國旗和塑膠花。他們身後是象徵國家軍武實力的巨大飛彈氣球，藍色與紅色的文字寫著「為世界帶來和平與穩定」。（美聯社）

近年來，北韓靠著核試與射彈炫耀自身武力，搞得國際社會頭疼不已，並收緊對平壤的制裁，影響所及，北韓經濟凋敝、民不聊生。沒想到現在政策大轉彎，北韓領導人金正恩宣布21日起停止核試與射彈，今後將全力拚社會主義經濟建設，有專家認為，他似有意師法當年鄧小平在大陸推動經改的模式。

制裁危及執政地位

《韓聯社》指出，北韓近日一系列動作，可能標誌金正恩決定調整戰略方向，因為國際愈來愈凌厲的制裁已癱瘓了北韓經濟，削弱民眾與菁英對金正恩的支持。更有甚者，加大了北韓和老大哥大陸的外交摩擦。如今金正恩的靈活外交，說不定能換到國際放寬對其制裁，也能如願得到念玆在玆的安全保證。

南韓中小企業銀行資深研究員趙奉賢（Cho Bong-hyun）說，若北韓要求的安全保證能攤在美朝峰會（川金會）的談判桌上，那麼金正恩就可全力聚焦於經濟建設，實現在2020年前讓北韓成為「經濟強國」的願景。金正恩似乎認定，經濟成就既可鞏固他的執政地位，也能改善他的海外形象。

國家經濟幾乎破產

「世界朝鮮問題研究所」所長、前北韓軍官安江日（Ahn Chan-Il）表示，北韓的經濟改革並非沒有先例，但多流於口號而無作為。加上國企營運乏善可陳，人民為了生計，只好轉入黑市。簡言之，北韓的國家經濟制度幾乎破產。

目前尚不清楚金正恩會採取什麼樣的發展模式，但安江日指出，可能會融合大陸、古巴和越南的經濟發展模式。

3月底金正恩密訪北京時，參觀了北京中關村高科技園區，一睹大陸經濟的躍進式發展 ，這也是一些專家稱金正恩可能考慮大陸經濟模式的原因。

冀望獲得安全保證

從金正恩最近大展外交秀，外界開始用審慎樂觀的態度看待這位領導人，揣測他可能會把自己定位為共產社會裡改革開放的典範，類似1970年代後期領導大陸經濟改革的鄧小平。後者的改革既維持了共黨的政治體制，又在短期內交出漂亮的經濟成績。

不過，不管金正恩是否可以成為北韓的鄧小平，還是得看南韓、美國等國際社會的反應，尤其是能否保證北韓政權的安全，以及能為北韓經濟發展提供何種援助。

(中國時報)