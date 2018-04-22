陸歡迎 促安理會取消制裁

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中國時報
李文輝／綜合報導

大陸外交部21日針對北韓領導人金正恩宣布停止核導試驗，全力發展經濟，表示歡迎。黨媒《環球時報》強調，大陸倡導的半島「雙暫停」、「雙軌並進」，還缺美韓那一塊，聯合國安理會應迅速積極回應，商討取消對北韓的部分制裁。學者也肯定大陸對半島和平的三大貢獻。

大陸外交部發言人陸慷指出，陸方認為，北韓有關決定有助於進一步緩和半島局勢、有助於推動半島無核化和半島問題政治解決進程。實現半島無核化和本地區持久和平，符合半島及本地區人民的共同利益，也是國際社會的共同期待。陸方將繼續為此發揮積極作用。

大陸《環球時報》社評稱，實現半島永久和平還有一些難點需要解決，希望華府採取鞏固半島局勢變好的實質行動。包括宣布停止美韓聯合軍演、或大幅度削減美韓聯合軍演規模及頻次。美韓日應當迅速宣布，取消在聯合國決議之外對北韓的單方面附加制裁。

吉林大學國際政治系教授、朝鮮半島問題專家王生認為，北韓放棄核試送出「定心丸」，大陸有三點貢獻，首先，在半島問題上強調制裁與和平談判並行，堅決反對軍事手段解決；提出「雙暫停」，推遲美韓軍演；三、陸朝首腦會談在關鍵節點舉行，金正恩赴陸表示無核化意向，讓美韓打消一些戰略疑慮。

(中國時報)

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