不爽遭排擠 軍方強硬派恐反彈

2018年04月22日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓領導人金正恩釋出願與美國談無核化的訊息，又宣布國家發展焦點將轉為改善經濟，過去北韓奉行的「先軍政治」是否調整引人好奇。南韓《中央月刊》20日引述對北韓消息人士報導稱，傳出北韓軍中強硬派對修正路線和軍方勢力被摒除於權力核心外甚感不滿，令人關注金正恩與軍方間的分歧。

香港《明報》網站21日引據南韓中央日報集團的《中央月刊》指出，北韓軍方元老勢力和核心高層認為，軍方必須掌握一定的政治影響力，但金正恩的政治架構既排擠軍方，還對總政治局長、人民武力部長及總參謀長等開刀，令他們大感憤怒。南韓政府和北韓專家亦關注，北韓軍方強硬派對金正恩與南韓媾和、與美國修補關係，乃至可能棄核的反感。

北韓國家最高權力機構為「國務委員會」（國務委），金正恩任委員長。而本月9日起召開的北韓最高人民會議上，決議裁撤軍方頭號人物、總政治局長黃炳誓的國務委副委員長職務，卻未安排接任總政治局長的金正覺（音譯）由國務委員晉升該職，使得國務委內僅有黨組織指導部長崔龍海和總理朴鳳柱這兩名副委員長，並無軍方將領。

此外，3月底金正恩訪陸的隨行官員大都是勞動黨內掌握實權人士，即使金英哲是由人民軍偵察總局長晉升，但他現職為勞動黨統一戰線部部長，並不算軍方人士。這情況與金正恩之父金正日統治時代大相逕庭。金正日晚年訪問陸俄，皆有人民軍總政治局長或是總參謀長等同行。

報導指出，北韓雖然奉行「先軍政治」（一切以軍事為優先），金正恩執政後也積極發展軍備，包括核武，但他不像父祖輩有軍方背景，這7年來顯著削弱軍方勢力。自2013年12月大將級的國防委員會（國務委前身）副委員長張成澤（金正恩姑丈）被指叛國遭「犬決」，到去年以對黨「態度不遜」為由革除黃炳誓、金元弘的總政治局長、第一副局長職，多名軍方領袖遭處決和撤職，都令軍方備受衝擊。

(中國時報)