金小胖先出招 壓力丟給川普

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中國時報
／綜合報導

北韓21日宣布停止核試與試射飛彈，並關閉豐溪里核試場。美國專家認為，這是談判策略，並不令人意外，北韓沒有放棄任何東西。而愛出風頭的美國總統川普，一直拉高外界對他與北韓領導人金正恩會談的期待，反倒讓自己面臨「川金會」得端出具體成果的壓力大為增加。

北韓公告關閉核試場，但這不表示要廢棄已經發展的核武或永久棄核，因為核試場依然存在，平壤可隨時恢復核試。美國加州明德大學蒙特雷國際研究學院（MIIS）東亞核不擴散計畫主任路易斯說，要讓核試場無法運作，必須把隧道填起來才算數。

路易斯認為，文金會、川金會即將登場，考量到核試和試射飛彈會帶來的政治影響，北韓何不就喊卡，藉此博得好評，反正他們也未真的放棄任何東西。

路易斯表示，北韓曾經暫停其核武發展計畫：1999年至2006年期間凍結彈道飛彈試射。生產核武燃料「鈽」的工廠也曾關閉，但後來卻三不五時重新啟動。

MIIS武器管制哈納姆女士說，事實上，這次凍結試驗計畫可能顯示，金正恩對核武計畫的進展感到滿意，核試和飛彈試射的目的是要確保新的設計達到預期效果，如果設計已可信賴，就不再需要測試了。這意味，北韓的核武發展已經從「測試」轉向「建造」階段，「現在他們在擴充武器和飛彈庫存。」

《華盛頓郵報》指出，川普將北韓的核武威脅提升為首要外交政策，讓他面臨談出具體成果的壓力也越來越大。分析家認為他並無明確策略，說清楚美國願意給予北韓什麼，以及未來如何查證確認北韓棄核。川普拉高了外界期待，可能使川金會成果不如預期，他也可能太急於與北韓達成協議，以致讓步太多。

(中國時報)

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