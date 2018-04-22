教部聲稱屬例行作業 非關「卡管」！清查赴陸計畫 高教人人自危

2018年04月22日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

「卡管」風波迄今未平，學者談赴陸色變，值此敏感之際，昨日傳出教育部要求公立大學，在期限內呈報因公派員出國及赴大陸地區計畫，引發外界對教育部刻意清查聯想，有大學校長透露，兩岸高教交流已被貼上負面標籤，如今連國安單位都在調查學者到大陸交流的次數，人人自危。

公文急出手 驚見錯字

教育部本月16日發函給各公立大學，要求「繕造」明年度（108年度）因公派員出國及赴大陸地區計畫，並排列優先順序，於4月26日函報教育部，教育部在這份公文甚至出現錯字，內文將「執行需求」誤植為「執行曲球」，更引來公文出手急迫，來不及校正錯別字的質疑。

教育部澄清表示，這份公文主要為調查公立大學108學年度赴陸計畫，並非清查，即依照行政院規定，援例行文，提醒教育部及所屬機關、學校，配合108年度預算編列期程，辦理因公派員出國或赴大陸地區計畫「編製」事宜，且近年發函說明時間均固定於4月間。

政策緊縮 氣氛大不同

實踐大學校長陳振貴表示，私立大學只有獎補助款、競爭型高教計畫（如高教深耕計畫）的經費，才會向教育部申請，國際及兩岸交流則是來自於校內配合款，因此沒有收到教育部來文通知，但公立大學的補助經費，幾乎都來自於教育部，包含海外交流的費用，每年都要呈報教育部，因此受到政府直接管理。

陳振貴提到，近日向教育部國際及兩岸教育司詢問，自2004年起，兩岸所簽署的教育交流案件高達15321件，但政府目前面對兩岸交流採取緊縮，導致兩岸文教交流氛圍大不如前。

兩岸交流 見國安身影

台北商業大學校長張瑞雄則說，公立大學擔任行政職的大學教授，赴陸交流都要先向學校申請，校方會再呈報教育部、內政部，年度預算也都會包含海外、兩岸交流，都是要提前報給教育部。

不過，伴隨管中閔案爭議不斷延燒，新教長吳茂昆下周將主持跨部會專案諮詢小組會議，另一名公立大學校長則說，「卡管對台大很不利，以後根本沒人敢選台大校長」，兩岸文教交流氣氛也很緊張，現在大學舉辦與兩岸交流有關的活動，大多會有國安單位人員出現，甚至也有國安人員在計算大學教職員到大陸交流的次數，令大家無所適從。

(中國時報)