擺脫爭議 兩岸文教交流應回歸常態

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中國時報

台大準校長管中閔獲遴選已逾百天，教育部以管在大陸大學兼職為由，迄今未發布其校長聘書，但政府堅持「卡管」，最後卻「卡」到自己，不只新教育部長吳茂昆在大陸中科院任職被起底，甚至還傳出教育部要清查公立大學赴陸交流計畫，教育部雖跳出來否認，但「卡管後遺症」已出現，兩岸文教交流也因此被貼上政治標籤，盼相關爭議就此打住，兩岸文教交流回歸常態，回歸大學自治，速讓管上任。

不同於傳統的大學校長，大多出身學術，管中閔曾擔任前總統馬英九任內的官員，外界認為管的問題出在「顏色不對」，因此被民進黨政府視為眼中釘，堅決不讓管坐上台大校長的位置，隨後傳出多起似是而非、子虛烏有的「罪名」，其中包含在廈門大學等大陸大學兼職，教育部不惜召集各部會，召開跨部會諮詢小組會議「辦案」，仍舊找不到管違法的證據，甚至「卡掉」前教育部長潘文忠。

由於兩岸議題敏感，所有議題只要框上兩岸，必然是陷入統獨意識形態，如今管案也一樣，接手潘文忠之後上台的新教長吳茂昆也難脫離戰場。自吳宣布接任當天起，便被不斷爆料其「大陸經驗」，而教育部每年「例行查核」的因公派員出國及赴大陸地區計畫，也成為「卡管後遺症」，被質疑是要清查所有公立大學的兩岸交流工作，好似兩岸文教交流都不正確，都有其政治目的。

雖然教育部立即澄清，此為每年例行發布的公文，但「卡管」對台灣社會、高教造成的傷害，難以彌補。如今再度成為意識型態的角力場，相信各界皆不樂見，呼籲教育部收手，管案相關爭議就此打住，讓兩岸文教交流、大學自治回歸常態，並回歸大學自治。教育部若查不出管中閔有違法之處，應速聘任管為台大校長。

(中國時報)

教部聲稱屬例行作業 非關「卡管… 學術界淪惡鬥戰場

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