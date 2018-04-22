2018年04月22日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

台大校長遴選爭議燒不停，清華大學榮譽講座教授李家同昨指出，如果不是因為管中閔，今天許多事情是不會被提出來變成「爭議」的，學術界不該淪為政治鬥爭的戰場，卡管案吵成這樣恐怕已無轉圜餘地，「除非總統出來叫大家不要鬧了」。

李家同表示，現在有許多被提出來的管案「爭議」，糟的是，這些事情算不算爭議已不重要，學術界的藍綠立場，將成為未來的問題。不能要求學術界每個人想法都一樣，過去學者不管偏藍或偏綠，都是可以受到尊重的，但卡管案例一開，學者的立場成為包袱，使學術界成為政治鬥爭的戰場。

李家同說，教授出國演講是很普通的事情，現在卻變成政治問題，非常不幸，本來可以好好討論的事情，卻變得學術界的人都受到影響，不敢出去交流，將來要找到一個完全沒有瑕疵的校長或部長，恐怕非常困難。

談到新任教育部長吳茂昆，李家同直言吳的爭議比較多，不過將來其他人也都會有這種問題，大家應該靜下來思考，如何不使這種不安情緒擴大，惡鬥本來就存在，但政治性的惡鬥不該發生在學術界。

李家同表示，儘管教育部長是政務官，但任命時應該考慮他對教育上的關心，例如外交部長、陸委會主委是絕對的政治任命，想法要跟府院高層一致，至於教育部長、衛福部長、中研院長等，政治性非常淡，應是一個純粹的技術官僚，教育部長不該是政治任命，「如果是，那絕對會出問題」。

被問到卡管案該怎樣落幕，李家同認為很難落幕，一旦變成政治問題，就永遠不會落幕，除非總統出來喊一聲，叫大家不要鬧了，才有轉圜餘地。

(中國時報)