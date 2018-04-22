5年玉山計畫 學者憂難永續

陳又誠今年9月將赴新加坡南洋理工大學任教。（陳又誠提供）

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中國時報
／台北報導
澳門大學健康科學院副教授劉子銘，過去曾擔任台大創業創意學程副主任。（劉子銘提供）
兩岸四地、新加坡公立大學薪資

為招攬海外科研人才回台發展，教育部推出「玉山計畫」，其中「青年玉山學者」在本薪外，5年一次最高可獲300萬元補助，且全台最多1年可聘300名海外青年研究人才；但海外青年學者批評，5年後恐面臨政黨輪替，不只政策持續性大打問號，加上台灣的大學無法釋出相應教職缺，最後恐只能在大學短期兼任，「這項政策根本是換湯不換藥！」

配合「玉山計畫」，教育部與科技部日前邀請11所公立大學校長、一級主管，到美國攬才回台任教或從事研究工作。而徵求海外青年學者回國發展的計畫不只於此，科技部也推出「愛因斯坦培植計畫」，針對32歲以下的博士申請研究案，每年補助最多500萬元，「哥倫布計畫」申請人限定35歲以下的博士，總經費在千萬元內。

一名在美國某「公立常春藤」大學從事博士後研究的台灣博士說，台灣的大學教職工作難尋，「怎麼可能1年塞300個教授進來？」另外「玉山計畫」以5年為期，算是專案專任制，台灣政治局勢不穩，「說不定我今天申請到了，但期滿後，5年之後政府也換了」，計畫若宣布告終，最後申請到的學者又將回到類似兼職的制度，「這是換湯不換藥，結果一樣是流浪教師滿街跑！」

澳門大學健康科學院台籍副教授劉子銘則說，「台灣高教宛如一間老企業，上層結構已經凝固」，資深教授擁有深厚的人脈，掌握大多數的資源，「台灣的高教系統喪失新陳代謝的機制」，由於資深教授獲得的獎項、申請計畫數量多，導致年輕教授發展空間有限，「已成為本土高教生態的問題」。

劉子銘指出，自己一路在台大從學士念到博士，2009年起在台大醫工所任教長達7年，當時便發現台灣高教政策已失衡，廣設大學之後，雖吸納學者，但國內教育資源有限，即便教育部或科技部推出不同的新計畫，「餅就這麼大，政府跟學校給不出資源，我們也只能往外跑。」

(中國時報)

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