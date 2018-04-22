3年3000萬研究經費 台灣怎麼比

2018年04月22日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

面對少子化，台灣的大學教職僧多粥少，海內外博士、研究人員想在國內獲得大學教職工作，難上加難，此時，新加坡與澳門等地，釋出高額研究經費，吸引青年學術人才前往，其中新加坡南洋理工大學，生醫電子研究啟動經費逾3000萬元，澳門大學教授薪水更領先台校約4倍，吸引台師前往。

畢業於台大光電所的陳又誠，先在台大醫學影像中心擔任3年研究助理，隨後赴美留學，2017年取得密西根大學生醫工程博士學位，成為該校工學院創校以來，首位2年即取得博士者。

陳又誠取得博士文憑後，第一時間計畫返台任教。今年2月前往新加坡南洋理工大學面試，校方對他的研究專長很有興趣，生醫電子、光電醫學及先進醫療檢測元件為當前全球醫療發展的新興方向，因此很快收到錄取通知。「我錄取的職位很特別，叫做『南洋助理教授』，每年全球幾百位競爭，最後只錄取10位助理教授。」幾經掙扎後，他決定在9月前往任教。

「新加坡最吸引我的地方，在於對新老師的栽培與支持」，陳又誠以研究經費為例，台灣公立大學提供的經費大多在百萬元，但他在新加坡南洋理工大學3年經費高達3000萬元，且校方在計畫申請的第1年，便將經費全額支出給老師，讓研究團隊作為啟動基金，用以建構實驗室，之後還可再申請其他經費補助，相較之下，台灣的研究經費不僅使用少了彈性，還可能逐年遞減。

澳門大學健康科學學院副教授劉子銘，曾在台大醫工所任職7年，並升等到副教授，由於澳門大學近來積極從教學型大學轉為研究型大學，大舉招募海外人才，透過長輩介紹，劉子銘於2016年8月前往澳門大學任職。

澳門物價高，薪資也比台灣多。劉子銘說，澳門大學薪資約是台灣公立大學4倍，鼓勵老師將工作重心放在做研究，他一周只上2門課，可將時間都放在科研上，這些都是台灣比不上的。

(中國時報)