張顯耀端牛肉 兩岸投資一條鞭

2018年04月22日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

國民黨台北市長初選第1場電視辯論會21日舉行，陸委會前副主委張顯耀提出「打造台北曼哈頓計畫」，強調有信心憑藉曾任職海基會、國安會經驗，推動台北市與大陸城市交流，在兩岸條例下於大陸多處設置兩岸經貿辦事處，方便市民到對岸投資，為兩岸僵局破冰。

破僵局 打造台北曼哈頓

有意爭取國民黨台北市長提名的張顯耀，昨與前立委丁守中、孫大千、台北市議員鍾小平首度進行電視辯論會，透過申論、名人和主持人提問、交叉詰問和總結等5階段，各自發表對台北市未來施政願景。

張顯耀指出，他決心參選有3個原因，第1點就是要撥亂反正，終結台北市長柯文哲無厘頭的治理模式；第2點，身為國民黨中生代戰將，有使命幫台北市民贏回執政權；第3點則是開創台北新經濟，打造首都大格局，不要讓台北繼續沉淪下去。

張顯耀說，台北需要有兩岸經歷的市長，因為他曾任陸委會及海基會，所以能夠對症下藥。他認為，兩岸經濟對接是台北經濟發展重要關鍵，當選市長後不僅要辦雙城論壇，還要跟北京、天津、重慶、深圳等地加強交流，並設置經濟辦事處，讓民眾到對岸投資能「一條鞭」處理事務。

轟柯沒成績 大巨蛋擺爛

他說，柯文哲上任後最大問題就是施政沒成績，導致國際競爭力下滑，參與式預算3年多不曾執行過，不能解決問題是柯P罩門，尤其柯聲稱砍老人津貼可以省7億，但大巨蛋擺爛造成的損失就逾350億。

面對孫大千提問柯P施政是否有值得延續的政策，張顯耀說，唯一可取的是道路挖補統一作法，但前市長郝龍斌任內已推動，若當選會持續辦理，同時恢復老人津貼及盤點學校閒置教室開辦托嬰中心，讓年輕人安心工作。

當選後 恢復老人津貼

丁守中則主張加速北市都市更新，以「1坪換1坪，2年內搬新家」為目標，提升市民居住品質；孫大千希望藉由雙城論壇，擴大上海與台北合作層面，例如電影節、電競產業等，提供文創產業及電競人才發展空間。

鍾小平表示，他若當選市長不僅要重新發放老人津貼，還要加發年輕人津貼，並推行0至5歲免費公托中心，落實照顧各年齡族群。

(中國時報)