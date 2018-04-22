賴神戰北市？小英話沒說死？姚文智酸民進黨 機關算盡賠性命

2018年04月22日 04:10 中國時報 楊孟立 、 鄭舲 、 林縉明 、 徐養齡 、 曾百村 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲出席松山慈惠堂舉行的活動，在台上跟著一起做健身操。（趙雙傑攝）

蔡英文總統日前被問到行政院長賴清德是否可能參選台北市長時，未把話說死，留下想像空間。對此，爭取參選北市長的民進黨立委姚文智昨天不耐地說：「機關算盡太聰明，只誤了民進黨性命。」但賴清德昨在大龍峒保安宮參拜時，否認有意參選台北市長。

賴清德昨上午到大龍峒保安宮參拜，由於保安宮向來是選北市長必到的「聖地」，前行政院長蘇貞昌8年前曾在此宣布不選第3次，日前接受民進黨徵召參選新北市長後也悄赴保安宮參拜。媒體詢問賴清德是否也有意參選台北市長？賴清德聽聞後直回：「不是啦！」強調自己是為保生文化祭而來。

除賴揆本人公開否認要參選北市長，北市長柯文哲昨受訪時也回應，若是1年前還有得討論，但賴現在已是行政院長，「就不要鬧他了」。

但面對民進黨中央北市布局態度曖昧，姚文智說，總統對於是否支持他參選，也沒把話說死。但他強調，「機關算盡太聰明，只誤了民進黨性命。」初選機制準備好，大家一起參與競爭，落敗的支持勝選的，民進黨有這套制度就可以團結在一起，想很多、放很多話，只是讓民眾反感。

此外，民進黨立院黨團總召柯建銘前天表示，「柯文哲是大麻煩，情勢趨逼民進黨自提人選。」昨天姚文智就順勢反問記者，「柯總召算是高層了吧？」強調終於有部分高層回心轉意。

針對「柯文哲是大麻煩」的話題，柯建銘昨也進一步指出，過去民進黨和柯P合作愉快，但近來民進黨內對於禮讓已產生雜音，民進黨要以智慧解決，至於徵召或禮讓是選對會的事，「相信蔡總統會有智慧解決」。

但新北市長朱立倫在另場活動被問到如何看待民進黨與柯文哲的禮讓難題，他說，民進黨做任何事都隱含太多政治考量，反倒無法取得民眾認同，因為任何政黨必須要有政黨立場，而每件事都完全是政治算計，卻缺乏政黨的立場，作為一個執政黨，這並非是民眾所期待的。

(中國時報)